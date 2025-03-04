新北打造全齡化公園 特公盟籲增挑戰型

五股體健防災公園結合在地特色綠竹筍，打造二座高塔溜滑梯。（記者董冠怡攝）

2025/03/04 05:30

記者董冠怡／專題報導

公園是都市之肺，也是民眾休憩的場所，新北市從二○二一年起實施「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，截至今年二月已完成二一一座、預計明年累積至二五○座，包括林口吉祥公園、五股體健防災公園、新店福民公園與交通公園、中和嘉穗公園等皆已完工；「還我特色公園行動聯盟」（簡稱特公盟）建議市府，整體盤點公園用地並妥善分配資源，除了維持中小型遊戲場，也要發展大型分齡、挑戰的遊戲場。

截至上個月 已完成211座公園改善

市府綠美化環境景觀處說，為期六年的計畫經費至二○二六年共十一億五千八百萬元，透過跨局處工作小組、專業顧問評估並整合地方民意，也邀集特公盟、身心障礙聯盟等非營利組織集思廣益，盤點各區的公園需求再排定優先施作順序，最後由各區公所編列維護預算。

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林口區吉祥公園以影視元素為主題，遊具融入電視台電塔、攝影機膠卷等造型意象，並設有琴音敲敲樂等，宛如水泥叢林中的樂園；五股體健防災公園結合在地特色綠竹筍，打造高約十公尺、八公尺的高塔溜滑梯，還有少見的擺盪大索可供滑行。

特色公園邀居民、孩童參加工作坊

新店區福民公園邀請周邊居民及孩童參與工作坊，票選海龜作為遊戲場的主題，設置磨石子滑梯、攀爬繩網、鑽管及鳥巢鞦韆、彈跳床等；從福民公園步行十多分鐘可抵達大豐社福館對面的交通公園，就地取材導入交通意象，有標線、標誌及豎立告示牌等互動裝置，方便民眾學習交通知識。

中和區嘉穗公園有「森林健身房」之稱，由居民和全國青年景觀競賽的獲獎學生參與設計，以雛鳥離巢飛行訓練、模仿松鼠行為當作靈感，設置平衡木、擺盪繩及鳥巢平台，現況地形串聯跳躍平台、搖晃越索，訓練肢體協調、打造林間賽道。

「特公盟」呼籲市府，要持續推動兒童遊戲場參與式設計工作坊，在大興土木前先以較少經費辦理工作坊，讓孩子試玩、模擬設計圖中的遊戲動作，傾聽各界想法後再施工，讓參與改造的大小朋友有了成就感，使用時也更珍惜。

特公盟也提醒，新北市的公園由景觀處負責大方向，實際管理由當地的區公所各自負責，改建經驗無法集中累積，新北市仍缺乏十三歲至十八歲的戶外遊戲空間，大孩子也喜歡溜滑梯、盪鞦韆或更具挑戰性的體能設施，希望市府朝此方向繼續努力。

中和嘉穗公園宛如森林中的健身房，方便各年齡層散步、運動。（記者董冠怡攝）

新店福民公園為海龜主題遊戲場，一旁設有彈跳床等設施。（記者董冠怡攝）

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