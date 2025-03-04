《屏東》六堆運動會三連霸 萬巒留存總錦標獎盃

屏東縣萬巒鄉在六堆運動會中連三屆奪得第一，得以留存總錦標獎盃。（記者陳彥廷攝）

2025/03/04 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕第六十屆「六堆運動會」順利落幕，最後由萬巒鄉奪下總錦標，從五十八屆開始，萬巒鄉已連三屆奪得第一，客家委員會為鼓勵客家子弟投入、培育運動精神，將比照世界盃足球賽的「雷米金盃」模式，「複刻」一個象徵最高榮譽的總錦標獎盃給萬巒鄉公所永久珍藏。

今年在內埔鄉舉辦的「六堆運動會」，參加選手達八千多人，是歷年最多，其中屬於「先鋒堆」的萬巒鄉，在今年完成歷史性的三連霸，成為保存獎盃新制的第一鄉。

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客委會客家文化發展中心指出，獎盃為純銅打造，重達二十多公斤，設計理念除參考客家盤花以及六環旗外形外，更進一步融入客家六堆運動會的象徵圖象，外圈客家花磚象徵六十四個小庄，中圈十二朵客家代表花象徵六堆的十二鄉區，內圈主視覺則是六堆的六環旗，利於各鄉區傳承典藏。

此外，屏東縣政府為營造屏東縣客語學習環境，提升民眾學習客語興趣，同時增進公部門客語服務能力，從三月起推出「客語深根服務計畫」，所有課程免費。

縣府客家事務處說，深根計畫課程內容從初階文化體驗班至中高級認證班，規劃客語認證班、客語推廣班、薪傳師傳習班，公私部門、社區或一般民眾只要組成十五位以上學員，職場班為十位學員，即可根據申請單位的需求，客製化安排上課地點、師資、課程內容及上課時間等，進一步提升學習成效。

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