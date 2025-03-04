《屏東》恆春觀星音樂會限額2千人 明線上報名

屏東縣府向星友徵集星空美照印製「星想屏東」撲克牌。（模擬圖，屏東縣府提供）

2025/03/04 05:30

「來恆春擁抱宇宙」3/22起4個週六晚間免費入場 還送「星想屏東」撲克牌

〔記者羅欣貞／屏東報導〕星空旅遊是屏東縣最新推動的旅遊型態，縣府特別向星友徵集星空美照印製「星想屏東」撲克牌，要送給參加「來恆春擁抱宇宙」草地觀星音樂會的民眾收藏，音樂會本月至四月共舉辦四場次，五日起開放線上報名，總限額兩千人。

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首場配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期

「來恆春擁抱宇宙」是恆春建城一百五十週年暖身活動，每月都有不同觀星主題，首波活動配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，於三月二十二日、二十九日、四月十九日、二十六日等四個週六晚間，在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦草地觀星音樂會，分別邀請「黑旋風」、「你太白了，去曬黑」、戴曉君、Summer等藝人樂團演出。

屏東星空大使施世治將率天文協會成員，在現場提供專業望遠鏡導覽解說，民眾可帶著野餐墊、地墊或帆布椅，或躺或坐在草地上輕鬆享受音樂，在鵝鑾鼻「霸佔」星星。

縣府徵集星空美照 印製撲克牌

屏縣府傳播處特別向星友徵集星空美照，印製「星想屏東」撲克牌，有肉眼可見最遠天體仙女座「M31星系」、紫金山-ATLAS彗星、金牛座「M1蟹狀星雲」、天琴座「M57甜甜圈星雲」、仙后座「M52+泡泡星雲」、波江座「女巫頭星雲」、大犬座「雷神的頭盔NGC2359」等，還有距離地球大約兩千一百萬光年的風車星系，都是難得一見的天文攝影大師級作品。

傳播處說，星空旅遊是屏東新的旅遊型態，「星屏東」等於是「新品牌」，「星想屏東」有「心想事成」的祝福，更有「星星想屏東」的意涵，極具收藏價值。

四場觀星音樂會均免費入場，每場限額五百人，三月五日上午十時起開放網路線上預約報名，每人須繳交一百元保證金；傳播處表示，報名成功且實際到場參加的民眾，不僅保證金全額退還，還可獲贈一副「星想屏東」撲克牌，相關資訊可查詢「來恆春擁抱宇宙」活動官網。

屏東縣府歡迎民眾「來恆春擁抱宇宙」。（施世治提供）

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