《台東》肉豬屠宰費漲65元 台東攤商叫苦

台東縣府調漲肉豬屠宰價格，引起攤商不滿。（記者黃明堂攝）

2025/03/04 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府所屬農產公司本月起調漲肉豬 屠宰費用，每頭多六十五元，引起攤商強烈不滿，認為已經在薄利中求生存，這次調漲根本是對業者的突襲。公司總經理鍾耀仁強調，已十三年未調漲，長期賠本殺豬造成虧損，至於是否暫停調漲，有待董事會決定。

衝擊攤商 憂薄利中難以生存

台東縣農產公司因應營運成本上升，從本月起將每頭豬的屠宰費用從兩百五十元提高到三百一十五元，對仰賴屠宰服務的肉品攤商造成顯著衝擊。有攤商說，在冷凍肉品日益普遍的情況下，賣溫體豬肉競爭愈來愈大，利潤愈來愈薄，縣府調漲屠宰價格，對攤商及消費者都不是好事，建議農產公司公開成本結構，並與攤商協商合理的調整幅度。

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台東縣家畜肉類商業同業公會向立法委員陳瑩及莊瑞雄陳情，要求農產公司重新檢討收費標準，呼籲縣政府介入協調，尋求雙方都能接受的解決方案。

農產公司總經理鍾耀仁說，台東屠宰價格已經十三年未調整，屠宰頭數從三百多頭一路下降，目前每天只有一百八十頭，造成收入持續減少，且通膨加上人事成本提高，不得不調漲屠宰豬隻費用。

立委協調 農產公司：由董事會決定

立委陳瑩及莊瑞雄居間協調雙方達成共識，針對攤商所提要求，請農產公司董事會重新研議，在屠宰設備改善前給予調漲寬限期，將請農業部給予行政指導，將實施期程延後，協助肉品市場正常運作及解決農產公司與攤商的衝突。

鍾耀仁說，是否調回原價由董事會討論決定，並表示一頭豬大約一百廿公斤，整頭才調漲六十五元，應不致造成豬肉零售價格波動。

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