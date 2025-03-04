台灣好湯金泉獎 泰安、礁溪溫泉區並列首獎

泰安溫泉區泉質好、泡湯設施舒適，還有獨特自然景觀與泰雅族風情。 （交通部觀光署提供）

2025/03/04 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕兩年一屆的台灣好湯金泉獎昨頒獎，首獎「十泉十美」由泰安溫泉區及礁溪溫泉區拿下。交通部長陳世凱認為，台灣於服務面可向日本學習，但應發展獨有的溫泉特色，台灣泉質種類多且好，搭配人文、美食等，相信未來「可看可期」。

觀光署舉辦台灣好湯金泉獎，評比十九個溫泉區，共分七獎項，包括十泉十美獎、最佳新創獎、旅遊推薦、CP值最優、優質服務、美景、友善好湯，昨由陳世凱、觀光署長周永暉及年度大使峮峮頒獎。

請繼續往下閱讀...

周永暉表示，疫後大眾更重視健康養生，泡湯因而成為疫後國旅的重要項目。台灣泉質比日本更好，且北中南東各有特色，將透過駐外單位，針對東北亞、東南亞、歐美分區行銷。

首獎「十泉十美」由分數相近的泰安及礁溪並列得獎。評審委員認為，泰安泉質好、設施舒適，還有獨特的自然景觀與泰雅族風情，周邊景點多，讓旅客行程更豐富。

礁溪則以永續發展及創新取勝，將碳酸氫鈉美人湯結合周邊食、宿、遊、購、行，打造特色遊程，開發溫泉伴手禮，並定期辦活動吸客，回訪率高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法