台鐵、屏縣再攜手 2款「龍虎」便當限量開賣

屏東縣政府與台鐵公司推出新產品龍虎石斑便當。（記者葉永騫攝）

2025/03/04 05:30

〔記者蔡昀容、葉永騫／綜合報導〕台鐵公司再次與屏東縣政府合作，採用輸日等級的屏東龍虎石斑魚，推出「龍虎好屏雙饗便當」以及「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」，讓旅客享用國產魚鮮，即日起至六月二日於指定台鐵便當本舖販售。

採用輸日等級龍虎石斑魚

二○二二年中國暫停台灣石斑魚輸中，衝擊屏東產地，屏東縣政府與台鐵便當合作，以在地產銷履歷龍膽石斑魚為主菜，推出「鐵石新嚐」石斑魚便當，受到秒殺好評。

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台鐵今年再與屏東合作推出兩款龍虎石斑便當。「龍虎好屏雙饗便當」將龍虎石斑魚塊清炒，另一道主菜是酥炸龍虎石斑風味魚排，外酥內嫩，搭配東港旗魚輪包蛋、彩椒綠蘆筍與季節時蔬，讓旅客攝取均衡營養。

「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」主菜以酥炸龍虎石斑魚排佐台南楠西梅醬，酸甜鹹香，開胃爽口。

即起於台鐵便當本舖販售

台鐵附業營運處處長古時彥表示，「龍虎好屏雙饗便當」於台鐵便當本舖台北（五個販售點）、板橋、桃園店限量販售；「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」於台南、台南高鐵、新左營、左營高鐵、高雄、鳳山及屏東店午餐販售。

屏東縣長周春米表示，屏東是石斑魚的故鄉，台鐵以在地高品質龍虎斑為主菜，搭配屏東在地特色食材，將地方風味融入鐵道飲食，體現「食在地、食當季」理念，讓國境之南的美食成為旅人途中美好回憶。

台鐵公司與屏東縣府合作，推出「龍虎好屏雙饗便當」（左）及「鐵石新嚐II龍虎好屏便當」（右）。（記者葉永騫攝）

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