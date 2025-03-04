為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風地震影響 去年旅宿住客減少103萬人次／平均房價略降 民宿增加683家、旅館減少11家

    2024年台灣旅宿業住客7879.6萬人次，比前一年減少103.7萬人次。（記者蔡昀容攝）

    2024年台灣旅宿業住客7879.6萬人次，比前一年減少103.7萬人次。（記者蔡昀容攝）

    2025/03/04 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕去年颱風地震挫傷台灣觀光，據交通部觀光署資料，二○二四年旅館業住房率五○．四四％，民宿業廿四．六七％，皆比前一年略降，旅宿住客比前一年減少約一○三．七萬人次，但也因此使旅宿業房價平穩，常被人批評的房價略降，旅館平均房價二九六○元，減少三十五元，民宿降至二四○五元，減少一○四元。

    觀光署昨公布二○二四年旅宿業營運分析。我國旅宿業去年共有一萬五五七三家、廿五萬五七五房，比前一年增加六七二家、三○四五房；新投入業者多是民宿，增六八三家，旅館業減十一家。

    旅館、民宿住宿率皆下降

    旅宿業住客七八七九．六萬人次，較前一年減少一○三．七萬人次，但仍維持疫情前二○一九年的九十八．六％，大致達疫前水準。旅館業住房率五○．四四％，較前一年減少○．四二個百分點；民宿業廿四．六七％，較前一年減少一．九五個百分點。

    平均房價方面，旅館業二九六○元，較前一年下降一．一七％；民宿業二四○五元，較前一年下降四．一五％。最高平均房價落在第一季，旅館業為三○四八元、民宿為二五○七元。觀光署分析，以平均房價分佈來看，七十九％業者低於平均、廿一％高於平均，市場呈分眾化趨勢。

    旅宿業總營業收入一七八八．二七億元，較前一年增加八．四億元，小幅成長○．四七％。

    署長周永暉表示，去年雖歷經地震及颱風，整體仍維持一定水準，而今年第一季國際客來台目前持續穩定成長，因此要適度推出活動引客留宿，也鼓勵地方政府舉辦主題活動，中央地方一起努力。

    高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，去年平均房價及住房率降幅並不大，算是正常的持平狀態；若住房率降幅超過一成，就需要注意警訊，例如是否房價高於市場接受範圍，可能導致住房率下降。

    學者：人力短缺 可能影響住房率

    劉喜臨分析，民宿屬於家庭副業，開業後是否持續經營也很隨興，因此住房率本來就較低。至於旅館，目前旅宿人力短缺，導致旅館房間未全開，可能影響住房率表現。

    靜宜大學觀光事業系教授黃正聰也認為，住宿率及房價降幅輕微，可說是持平。至於旅宿業總營業收入不減反升，他表示，若納入成本因素，實際營業獲利應比去年稍微衰退，因為房價、住宿率小幅下降，成本卻是往上增加。

    近二年旅宿住房及平均房價

    近二年旅宿住房及平均房價

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播