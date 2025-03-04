颱風地震影響 去年旅宿住客減少103萬人次／平均房價略降 民宿增加683家、旅館減少11家

2024年台灣旅宿業住客7879.6萬人次，比前一年減少103.7萬人次。（記者蔡昀容攝）

2025/03/04 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕去年颱風地震挫傷台灣觀光，據交通部觀光署資料，二○二四年旅館業住房率五○．四四％，民宿業廿四．六七％，皆比前一年略降，旅宿住客比前一年減少約一○三．七萬人次，但也因此使旅宿業房價平穩，常被人批評的房價略降，旅館平均房價二九六○元，減少三十五元，民宿降至二四○五元，減少一○四元。

觀光署昨公布二○二四年旅宿業營運分析。我國旅宿業去年共有一萬五五七三家、廿五萬五七五房，比前一年增加六七二家、三○四五房；新投入業者多是民宿，增六八三家，旅館業減十一家。

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旅館、民宿住宿率皆下降

旅宿業住客七八七九．六萬人次，較前一年減少一○三．七萬人次，但仍維持疫情前二○一九年的九十八．六％，大致達疫前水準。旅館業住房率五○．四四％，較前一年減少○．四二個百分點；民宿業廿四．六七％，較前一年減少一．九五個百分點。

平均房價方面，旅館業二九六○元，較前一年下降一．一七％；民宿業二四○五元，較前一年下降四．一五％。最高平均房價落在第一季，旅館業為三○四八元、民宿為二五○七元。觀光署分析，以平均房價分佈來看，七十九％業者低於平均、廿一％高於平均，市場呈分眾化趨勢。

旅宿業總營業收入一七八八．二七億元，較前一年增加八．四億元，小幅成長○．四七％。

署長周永暉表示，去年雖歷經地震及颱風，整體仍維持一定水準，而今年第一季國際客來台目前持續穩定成長，因此要適度推出活動引客留宿，也鼓勵地方政府舉辦主題活動，中央地方一起努力。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，去年平均房價及住房率降幅並不大，算是正常的持平狀態；若住房率降幅超過一成，就需要注意警訊，例如是否房價高於市場接受範圍，可能導致住房率下降。

學者：人力短缺 可能影響住房率

劉喜臨分析，民宿屬於家庭副業，開業後是否持續經營也很隨興，因此住房率本來就較低。至於旅館，目前旅宿人力短缺，導致旅館房間未全開，可能影響住房率表現。

靜宜大學觀光事業系教授黃正聰也認為，住宿率及房價降幅輕微，可說是持平。至於旅宿業總營業收入不減反升，他表示，若納入成本因素，實際營業獲利應比去年稍微衰退，因為房價、住宿率小幅下降，成本卻是往上增加。

近二年旅宿住房及平均房價

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