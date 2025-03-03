改裝車噪音擾人 高雄鎖定10大路段取締

改裝車噪音擾人，環保局聯合警方於鼓山區蓮海路加強取締。（記者陳文嬋攝）

2025/03/03 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕改裝車噪音擾人，高雄市去年迄今累計處分一千三百多件，共裁罰二四○多萬元，以鼓山區柴山大道處分最多。環保局今年將加強科技執法，並鎖定鳳山區中山西路等十大重點路段嚴加取締，以維護民眾生活安寧。

高雄市環保局去年迄今聯合稽查及科技執法二百多場次，處分噪音檢測超標及通知未到檢一千三百多件，總計裁罰二四○多萬元，以鼓山區柴山大道十五件共裁罰二．七萬元最多，其次為大寮區鳳林三路、鼓山區蓮海路、仁武區鳳仁路。

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行政區以鼓山區共處分三十七件共裁罰六．八萬元最多，包括柴山大道、蓮海路；鳳山區處分二十件共裁罰三．六萬元，包括中山西路、光遠路、國泰路。

環保局今年鎖定十大路段加強取締，包括鼓山區哨船街、大寮區正氣路、內門區一八二縣道、大社區翠屏路、鳳山區中山西路、新興區大同一路、楠梓區德中路、三民區九如二路、前金區中華三路、林園區鳳林三路。

高雄現有二十二套科技執法設備，分設鳳山、三民、楠梓、鼓山等區，今年將再新增九套設備加強取締。

環保局表示，今年起機車排氣管將改裝列入驗車項目，警方查獲民眾違規的話，可罰九百至一千八百元，且違規車輛通知到檢不合格，將加罰一千八百至三千六百元。

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