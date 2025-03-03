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    鼓山魚市場22日重新開幕 BBQ是亮點

    號稱「台灣最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，由國揚漢來集團接手。（取自陳其邁臉書）

    號稱「台灣最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，由國揚漢來集團接手。（取自陳其邁臉書）

    2025/03/03 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕號稱「台灣最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，去年九月起二度暫停營業，由橫跨飯店、百貨、地產的國揚漢來集團接手，重新裝修後，改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，將於三月廿二日開幕；最大亮點是引進樂比亞超市（LOPIA）集團的東京台場BBQ。

    一九一二年打狗港第一期築港工程完工，在現今的鼓山漁港第一船渠開闢運河，並於運河東岸的湊町設立打狗魚市場，一九二○年打狗更名為高雄，魚市場也隨後改名為「高雄魚市場」，戰後再改為「鼓山魚市場」，高市府斥資將建物重新翻新。

    港灣第一排無敵海景 改裝出發

    被網友稱「台灣最美魚市場」的鼓山魚市場，擁有港灣第一排無敵海景，二○二二年十月風光開幕，但櫃位遭批評猶如「高速公路休息站」，營運持續走下坡，海洋局去年重新招商，由漢來國際物業管理顧問公司接手，並重新裝潢。

    鼓山魚市場將引進主題性餐廳、海景美食街、親子咖啡廳、兒童遊憩區與戶外特色造景等，目前確定將於三月廿二日重新開幕，由於新濱町是哈瑪星最早發展的地方，因此取名為「鼓山新濱町海洋廚房」，期盼打造成最新潮的美食景點。

    「鼓山新濱町海洋廚房」最大的亮點，是引進日本知名超市樂比亞（LOPIA）集團的東京台場BBQ，這也是該家BBQ在海外的第一個據點。

    結合渡輪 可望串聯點線面

    對於鼓山魚市場重新開幕，外界抱予期待；對此，高市府秘書長郭添貴表示，目前棧貳庫和蓬萊商港區這兩個地方，已經逐漸成形，未來搭配「鼓山新濱町海洋廚房」的新風貌，並結合旗津渡輪，可望點線面整個串聯。

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