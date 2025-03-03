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    南國趴助攻 墾丁大街再現萬頭攢動

    「南國趴」派對掀起追星熱潮，墾丁大街出現摩肩擦踵的人潮。 （墾丁社區協會理事長曾春惠提供）

    「南國趴」派對掀起追星熱潮，墾丁大街出現摩肩擦踵的人潮。 （墾丁社區協會理事長曾春惠提供）

    2025/03/03 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣國旅去年歷經低潮，國內旅遊熱區墾丁更是陷入觀光人次僅兩百萬出頭的困境。不過，二二八連假讓觀光業者終於看到寒冬後的曙光，不僅墾丁大街人潮摩肩擦踵，小琉球也再次出現破萬人次登島盛況。

    屏縣府指出，今年適逢台灣祭五週年，特別選在二二八連假於墾丁大灣草坪舉辦「南國趴」派對暖身，不僅掀起追星熱潮，為期兩天的熱力演出也吸引大批樂迷參與，昨天由人氣天團玖壹壹與唱作才子高爾宣搖滾魅力接力開唱，將現場氣氛推向高峰。

    墾丁大街在改善人行設施後，連假期間並管制為行人徒步區，整條大街擠滿人潮，讓當地攤販開心直呼「久違的春燕終於回來了！」。

    國旅復甦 小琉球萬人登島

    除了墾丁之外，另一個國旅熱點小琉球也在連假期間再度出現破萬人次登島盛況。陳姓導遊指出，這幾天湧入的人潮宛如夏日旺季程度，讓當地觀光業者感受到國旅有復甦的跡象。

    屏縣府指出，「南方大唱」複賽從二十強樂團中決選出十強，冠軍將在台灣祭活動現場誕生，屏東春天二大音樂品牌「台灣祭」、「屏東三大日音樂節」將在四月接續登場，每年吸引逾百萬人次朝聖，請樂迷密切注意動態及提早訂房。

    縣府統計，二二八連假屏東訂房率達到八成五，墾丁大街「蛋黃區」旅館及民宿更出現滿房，縣府已準備好全年度的活動，將陸續推出，歡迎全國民眾來屏東體驗。

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