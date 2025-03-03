車城新衛生所啟用 看牙免跑外地

縣長周春米進入「開箱」，並陪同長輩玩遊戲。 （記者陳彥廷攝）

2025/03/03 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為提升偏鄉醫療量能，屏東縣政府將車城鄉老舊的衛生所拆除重建，昨天正式啟用，總統府秘書長潘孟安特地回到家鄉與屏東縣長周春米共同主持啟用典禮。周春米說，車城鄉衛生所除設置屏南地區社區心理衛生中心，還是台灣本島第一個有牙科門診的衛生所，可為鄉親提供更全面的照護服務。

鄉內無牙醫診所 衛生所添加資源

車城鄉人口高齡化且外流嚴重，醫療資源缺乏，當地衛生所一向是鄉親十分依賴的醫療據點，但設備不足且建物十分老舊，時任屏東縣長潘孟安決定改建，提供鄉親一個現代化的衛生所，並考量鄉內多年苦無牙醫診所，因此特別將牙醫門診納入新建衛生所服務項目。

請繼續往下閱讀...

潘孟安說，感謝屏東縣議會及縣府的支持，讓扮演社區醫療重要角色的車城鄉衛生所能順利重建，後續將商請衛生福利部編列預算，協助改善屏東偏鄉醫療與設施，提供鄉親更完善的健康照護服務。

周春米表示，由於車城鄉內沒有牙醫診所，鄉親必須到恆春鎮或枋寮以北的鄉鎮就診，舟車勞頓令許多長者十分困擾，縣府特別將牙醫資源納入衛生所，是台灣本島第一個具備牙醫門診的衛生所，感謝牙醫師公會支持與調度，未來每週有兩天、四時段的牙科門診，歡迎鄉親多加利用。

購置心電圖、心血管偵測等新設備

周春米指出，新的車城衛生所引進新穎的醫療設備如心電圖、心血管偵測，延續醫療門診與公共衛生服務，並新增樂齡健康俱樂部、心理衛生中心、日照中心與長照分管中心，補足長照安全網與社會安全網的建置。

日照中心導入多元健康促進課程

屏縣府衛生局說，斥資一．三億元重建的車城衛生所，鄉親入內能即時獲照顧諮詢，日照中心採失能身障混合營運方式，導入音樂、積木、園藝等多元的健康促進課程，讓失能者有再次自我實現機會。

車城衛生所歷時兩年半後重建。 （記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法