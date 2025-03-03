新北YouBike恢復前30分鐘免費 首日租借增7成

2025/03/03 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市三月一日起達成全市廿九區都有YouBike，並重啟YouBike2.0租借前卅分鐘免費措施，市府交通局簡任技正吳政諺昨表示，實施首日適逢二二八連假，統計總租借次數達十一．一二萬次，比前一個週六的六．五萬次成長七成一，平均見車率約九成三；另外，電動輔助自行車2.0E仍照常收費，前二個小時是每卅分鐘廿元。

適逢連假 3/1租借11.12萬次

吳政諺指出，YouBike2.0前卅分鐘免費措施前天重啟，費用由市府補助，鼓勵民眾利用低碳公共運輸，從事短程的通勤、通學、運動、觀光、購物等，預估每年將因此增加一．五億元支出、花費三．五億元補助民眾騎乘，首日巡查捷運新埔站、江子翠站的情形良好，系統扣款正常。

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今天是政策上路後第一個上班日，交通局預估，各租借站在通勤尖峰將有大量租借及轉乘還車的需求，已要求微笑單車公司做好車輛調度，若出現無車可借、無位可還車等問題，可電洽（○二）八九七九一一二二反映。

同站還車續借 延長為10分鐘

吳政諺說，避免重複優惠，YouBike雙向轉乘公車、捷運優惠措施自三月一日起取消，同站還車後五分鐘可再次續借車輛的時間延長為十分鐘；微笑單車官網顯示，YouBike2.0租車超過卅分鐘至四小時內，每卅分鐘十元；第四至八小時是每卅分鐘廿元。2.0E電輔車租借前二小時，每卅分鐘廿元；超過二小時，每卅分鐘四十元，未滿卅分鐘皆以卅分鐘計算。

交通局指出，市轄YouBike2.0共一三九八站，力拚今年達到一千五百站、二○二八年目標一千八百站，配合啟用山區濱海YouBike站，已投放2.0E共九七○輛，青春山海線的八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等行政區共建置一二七處租借站，方便遊客深入北海岸及東北角，也持續在雙北世界壯年運動會的新北市各比賽場館周邊增設，促進運動城市觀光。

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