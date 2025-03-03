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    花蓮拚觀光 北花「機加酒」不到3千元

    花蓮縣政府透過機票加飯店優惠，盼提升觀光人潮。圖為將軍府1936園區。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府透過機票加飯店優惠，盼提升觀光人潮。圖為將軍府1936園區。（記者王錦義攝）

    2025/03/03 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕前往花蓮縣的蘇花路廊、鐵路常因降雨後的山區落石而阻斷交通，在二二八的三天連假，花蓮縣平均住房率僅約三成，交通不便是遊客卻步的主因之一，花蓮縣府在交通部的協助下，與立榮航空及在地觀光旅宿業者合作，每人不到三千元就可享有兩天一夜、從台北直飛花蓮的「機加酒」行程，希望提振觀光人潮。

    縣府觀光處指出，爭取航空公司開通飛往花蓮的定期航班，縮短花蓮與國內外各大城市的距離，讓遊客及鄉親往來各地更方便，立榮航空「台北—花蓮」航線僅需四十分鐘即可抵達，在民航局的支持下，從去年十二月廿六日起，台北來回花蓮天天有航班，大幅縮減交通時間。

    觀光處表示，縣府攜手立榮航空與永津國際旅行社，聯手打造「機＋酒」超值優惠專案，旅客僅須負擔親民價格，即可享有立榮航空的直飛航班，以及花蓮多家知名飯店精選住宿，參與「機＋酒」專案的旅宿皆為花蓮優質品牌，並提供多項加值服務，例如機場的商務車接送、飯店代訂等，還有多樣化特色體驗，包含親近自然的野溪溫泉、深入部落的獵人文化體驗、獨特的火山泥豆腐製作、原住民石頭火鍋料理等，可依照個人喜好打造專屬的遊程。

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