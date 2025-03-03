賞黃花風鈴木 中埔8、9日辦市集

嘉義八掌溪畔一片波斯菊花海，228連假吸引許多人拍照賞花。（記者王善嬿攝）

2025/03/03 05:30

超過140個攤位 還有煙火秀和職棒啦啦隊及歌手演出

〔記者王善嬿／嘉義報導〕春暖花開，嘉義縣八掌溪南岸及忠義橋下，目前有大片波斯菊、大百日草花田，粉嫩花海搭配童話薑糖屋，二二八連假吸引民眾春遊賞花，花期尚有一至二個月；緊接著，黃花風鈴木花期登場，嘉市及嘉縣中埔鄉公所將分別於八、九日兩天舉辦賞花活動，民眾千萬別錯過！

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中埔鄉公所攜手中埔鄉農會在八掌溪南岸及忠義橋下，種植大片波斯菊、大百日草，二二八連假吸引民眾造訪，成了熱門拍照、遊憩景點。

八掌溪畔波斯菊花海 成熱門景點

中埔鄉公所也將於八、九日兩天在八掌溪南岸舉辦「春嬉風鈴」二○二五絢麗奪目活動，期間邀請AKB48TeamTP、Ozone、中華職棒樂天女孩、中信兄弟啦啦隊成員及歌手賴慧如、許志豪、杜忻恬、李子森、吳申梅等人帶來精彩表演。

中埔鄉長李碧雲說，今年受氣候影響，仁義路黃花風鈴木花期較晚，波斯菊花海、大百日草已盛開，花期尚有一至兩個月；「春嬉風鈴」活動結合綺麗市集一四○餘個攤位、星光演唱會等，八日活動時間為下午二點到晚上九點、九日為下午二點到晚上七點，八日晚間還有絢爛煙火秀。

嘉市邀欣賞1公里長黃花風鈴木

嘉市也將於八、九日兩天在八掌溪右岸堤防（吳鳳南路五四七巷旁）舉辦「潮風鈴•野餐音樂市集」活動，邀民眾欣賞近一公里長的黃花風鈴木。

市府觀光新聞處長張婉芬說，活動期間為上午十點至下午五點，邀請金曲歌后孫盛希、實力派唱將李千娜、新生代人氣歌手艾薇、治癒系歌手梁文音等人演出，還有派對鴿跟Quint精彩氣球及魔術表演。

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