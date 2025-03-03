義竹玉米田浪牛 被認養取名「番麥」

橫行玉米田的小水牛從「浪牛」搖身一變成家牛「番麥」。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/03 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉中平村玉米田在農曆年前出現一頭愛吃玉米的迷途小水牛，因受害面積難以計數，經動保人員以麻醉槍制伏後公告，如今期滿無人出面認領成了「浪牛」，當初中平村長謝勝麒的七旬媽媽受託照料這隻小水牛，這段期間人牛之間相處的感情，讓謝媽媽勾起小時候放牛的女牧童記憶，昨天決定認養這頭小水牛取名為「番麥」。

無飼主認領 由中平村長母親認養

「番麥」從橫行玉米田的小水牛，搖身一變成家牛「番麥」，日前牠才在甫結束的「嘉縣農村再生成果展」玉米田迷宮活動時登場，可愛模樣造成轟動，小朋友競相餵食，稱職扮演活動吉祥物。

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謝勝麒說，元月底「番麥」出現在中平村田園間，看到人靠近，就躲進比人高的玉米田，由於食量驚人，農友擔心牠大快朵頤，影響玉米收穫，向村辦公室反映，嘉縣家畜疾病防治所獲報後前來抓捕。

謝勝麒說，「番麥」雖是頭小水牛，但重達三百多台斤，出動曳引機才將牠帶回倉庫收容，並到鄰近村里廣播尋找失主，但都無飼主出面認領，這段日子由小時候放過牛的母親負責照料。

經家畜所依規定公告認領十二天後，仍無人出面認領，最後由謝媽媽認養，謝媽媽還因此到鹽水牛墟購買牛鼻環，又到新港找一位會穿牛鼻的師傅為「番麥」穿牛鼻環，過程大費周章。

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