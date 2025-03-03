南市招募具專長長者 傳承技藝

南市「銀髮衣缽相傳計畫」邀請五十五歲以上具備專長的長者加入銀髮人才的行列，並開放各機關單位申請。（南市社會局提供）

2025/03/03 05:30

邀請55歲以上 具民俗、資訊、保健運動等8領域技能銀髮族 持續奉獻所長

〔記者蔡文居／台南報導〕為鼓勵中高齡長者退休後持續奉獻所長服務社會，發揮「銀」響力，台南市社會局推動「銀髮衣缽相傳計畫」，透過公開招募，邀請五十五歲以上具備專長的長者加入銀髮人才的行列。前台灣文學館館長鄭邦鎮，退休後加入銀髮人才行列，到學校演講、說故事，由於學養、經歷俱佳，演講生動精彩很受歡迎，各種公益演講邀約不斷，引導孩子愛上閱讀與文學。

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前教育局長鄭邦鎮 退休推廣台語

鄭邦鎮當年受時任台南市長的總統賴清德之邀，擔任台南市教育局長，卸任迄今已十年，退休後並沒有閒下來，鄭邦鎮說，當年卸下教育局長一職，即發願要去國小擔任志工，當了一年的故事爺爺，後來也參加各種演講，包括憂鬱症協會的公益演講，勞工局做工行善團演講，二年前參加「銀髮衣缽相傳計畫」，到台南市的國中小學演講，以生活化的方式，分享文學和人文思考。

他說，過去受到社會的幫忙，現在更應回饋給社會。對成人演講，全程用台語，現在小孩都不太會講台語，因此對小朋友演講，則會穿插生活化的台語，在分享生活故事之餘，也順便推廣台語。

社會局表示，「銀髮衣缽相傳計畫」招募的專長類別涵蓋民俗技藝、保健運動、生活綜合、音樂、藝文、語言、技術及資訊等八大領域，並開放機關單位申請，由該局媒合合適的銀髮人才到各單位進行公益教學服務。

開放申請銀髮人才 進行公益教學

社會局指出，南市迄今已成功招募一百廿三位銀髮人才，透過該計畫，銀髮人才走入學校、社區與長照機構等，將人生經驗與專業技藝傳承給不同世代。其中，南市升格直轄市的教育局首任局長鄭邦鎮老師也加入銀髮衣缽相傳行列。

社會局說，今年度「銀髮衣缽相傳計畫」即日起開放申請，歡迎各單位踴躍參與，也鼓勵具備專長的中高齡長者加入銀髮人才行列，透過傳承技藝，發揮「銀」響力，讓智慧與經驗持續閃耀。

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