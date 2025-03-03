《彰化》通學路無礙 國聖國小前施作人行道

2025/03/03 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市中山路三段與泰和路三段車流多，學生、行人長期與車爭道，險象環生。為改善通行環境，公路局彰化工務段啟動改善工程，將在國聖國小前打造一條三到四百公尺的人行道，預計一個月完工，為學生打造更安心的通學環境。

該工程為彰化工務段繼完成中山路三段與金馬路口道路改善工程後再延伸，鎖定國聖國小前人行天橋兩側，即中山路三段與泰和路三段巷道，以及校門口前，新增實體與標線型人行道，確保學童、居民行走安全，盼讓「與車爭道」成為過去式。

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彰化工務段已封閉中山路三段與泰和路三段路口巷弄，預計本月動工，工期約一個月，國聖國小也同步配合，內縮校門口前的花台，騰出空間施作人行道。

校長李政穎表示，學校師生約一五○人，校門口正對台一線，中山路雖有天橋，但周邊缺乏安全人行空間，完工後，學生可直接走在人行道上，不用再與車爭道，家長也更放心。

針對人行道設計，彰化工務段長廖志彬指出，考量現有道路條件，包含道路寬度、台電變電箱、路燈等設施，部分路段將闢建實體人行道，若遇到空間受限，則採標線型人行道取代，確保行人行走安全無虞。

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