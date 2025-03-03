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    《彰化》彰市為考生祈福 高考榜首分享紓壓

    彰化市長林世賢（左）發放文昌開運筆組給考生。（記者湯世名攝）

    彰化市長林世賢（左）發放文昌開運筆組給考生。（記者湯世名攝）

    2025/03/03 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕昨天三月二日（農曆二月初三日）適逢文昌帝君聖誕，彰化市關帝廟舉辦文昌帝君祝壽慶典，市長林世賢為考生點燈祈福，去年高等考試三級榜首的內政部官員陳政文也現身說法，從小就是文昌帝君信徒的他分享說，準備考試要先顧好健康，運動是最好的紓壓和放鬆大腦的時刻，拜文昌帝君也能讓心情沈澱平靜。

    彰化市關帝廟已有二九○年歷史，主祀關聖帝君，配祀的文昌帝君非常靈驗；昨天文昌帝君聖壽日舉行祝壽慶典，廟方一併為考生舉辦點燈祈福活動，今年有近三百人參加。

    廟方為考生準備的獻禮祭祀品，包括香、花、果及芹菜、蔥、蒜、水、包子和粽子等，各有不同意涵，「蔥」代表「聰明」、「芹菜」代表「勤學」、「蒜」代表「會算」、「龍眼」代表「狀元及第」、「包子與粽子」則代表「包中」。

    目前任職於內政部的陳政文現身說法，分享他的讀書心得及如何應考等秘訣，他去年高中高等考試三級榜首。陳政文說，準備考試最重要的是要先顧好自身健康，他在準備考試時，每天都跑操場或游泳來釋放壓力，考生若覺得有壓力時，來拜文昌帝君也能讓心情平靜。

    學子們在祝壽慶典團拜後，由法師及市長林世賢帶領走過文昌橋。林世賢也發給考生「文昌運組」與「開運文創品」，期許考生高中金榜。

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