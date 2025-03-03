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    《彰化》芬園黃花風鈴木 估明起大爆發

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木已有部分綻放，金黃色花朵耀眼奪目。（記者湯世名攝）

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木已有部分綻放，金黃色花朵耀眼奪目。（記者湯世名攝）

    2025/03/03 05:30

    〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕受今年氣候異常寒冷影響，去年二月下旬即大爆發的彰化縣芬園鄉彰南路黃花風鈴木，直到昨天才有零星幾棵開花，攝影家米諾斯說，目前花開三成，預計這幾天氣溫回升，四至八日這五天最美；無獨有偶，埤頭鄉「木棉花道」往年約二月底開花，但今年冬天火紅的花苞被凍僵，目前花開不到一成，鄉公所昨天緊急宣布原訂八、九日的賞花健行活動取消，延至廿二、廿三日舉行。

    天氣寒冷 黃花風鈴木只開3成

    攝影家米諾斯表示，彰南路沿線的黃花風鈴木，去年受暖冬影響，二月下旬就已盛開；今年氣候偏冷，直到昨天才有幾棵樹滿開，滿開的黃花風鈴木，鮮豔的金黃色花海相當浪漫，其餘也都少許開花，由於這兩天氣溫升高，預計四日起將迎來大爆發。不過根據氣象報告顯示，未來這幾天恐有降雨，一旦雨勢過大恐拍落花朵，民眾若想拍到美美的花海，這兩天就要提前來拍照賞花。

    埤頭木棉仍含苞待放 賞花活動延期

    昨天有遊客經過彰南路時，看到黃花風鈴木開花即下車拍照。賞花的遊客說，彰南路黃花風鈴木「黃金」廊道，已成為每年拍照打卡熱門景點，去年提早開花，今年則延後開花。目前已有少數幾棵爆開，風一吹來、黃花紛飛，彷彿下起黃金雨，甚具詩情畫意。

    埤頭鄉木棉花況也不佳，鄉長杜懿彩指出，往年此時埤頭木棉道花開二至三成，今年因冷氣團一波接一波，至今仍含苞待放。原本八日開幕有上千位民眾報名參加「木棉花道賞花趣」活動，卻因花況不佳延期；沿路六百棵木棉花樹，目前有開花的還不到五棵，不得不做出延期舉辦的決定。

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木開花了！目前花開約3成，預估這幾天將大爆發。（米諾斯提供）

    芬園鄉彰南路黃花風鈴木開花了！目前花開約3成，預估這幾天將大爆發。（米諾斯提供）

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