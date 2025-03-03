《台中》台中新增14路段 3月起路邊停車收費

太平區永義路一日起路邊停車開始收費，假日收費員照常開單。（記者陳建志攝）

2025/03/03 05:30

落實使用者付費、防停車位遭長期占用 每小時20至60元間

〔記者陳建志／台中報導〕台中市停車管理處為了落實使用者付費，並避免停車位遭長期占用，提高停車位周轉率，從三月一日起新增西屯、大雅、南屯、南區、太平、北屯區，包括福祥街、中科路、新興路等十四條路段的路邊停車格實施停車收費管理，收費標準每小時廿元至六十元間，請民眾依規定停車、繳費。

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全市5.2萬停車格 3.95萬已收費

市府停管處表示，台中市目前路邊停車格約五萬二○○○格，已收費有三萬九五○○格，因民眾停車需求大，為落實使用者付費，並避免停車位遭長期占用，從三月一日起新增西屯、大雅、南屯、南區、太平、北屯區等區路邊停車格收費。

停管處表示，此次新增收費路段包括，西屯區福祥街在福科路至福科路三四○巷間、寧夏東七街在漢口路至成都路間、中科路在廣福路至筏堤東街二段間、中科路在筏堤東街二段至西平北巷間；南屯區大墩四街在東興路至大墩路間、干城街一四五巷；北屯區后庄七街八十巷。

此外，南區南門一街在南門路至興大路間、德吉街在德祥街至建國南路間、建國南路一段一三三號前；太平區新興路在太文路至新興二街間、永義路在太平路至永義十二街間，永成路、永富街在永成公園周邊道路的停車格。

議員建議太平區多增加停車空間

停管處表示，停車收費標準依據「台中市公有停車場收費自治條例」收費標準表計算，每小時收費廿元或半小時收費卅元，收費時間依不同路段從上午八點至下午六點或晚間八點，請民眾依規定停車、繳費，也可購買月票停車。

太平區市議員張玉嬿表示，支持使用者付費，這也是未來趨勢，不過以太平來說，確實有不少地方都有停車空間不足的問題，尤其開發較早的南太平更是明顯，建議市府應多增加停車空間，選擇適合的地點興建地下停車場或停車塔，例如太平區運動場就是適合興建地下停車場的地方，希望早日推動，滿足民眾的停車需求。

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