國一湖口交流道周邊壅塞 竹9線擬優化

竹9線路口行人安全設施及行車安全道路改善工程，獲中央同意補助1千萬元辦理規劃設計。（記者廖雪茹攝）

2025/03/03 05:30

工程經費3.4億元 中央同意補助1千萬辦理規劃設計

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道一號湖口交流道的聯絡道鄉道竹九線，聯繫新竹產業園區至台一線、新豐等地，車流量龐大，經常壅塞回堵；新竹縣政府研擬改善竹九線路口行人安全設施及行車安全道路，工程費約三．四億元，獲中央同意補助一千萬元先行辦理規劃設計，預計四月底辦理委託技術服務發包。

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破口多、快慢車道分隔島 影響車流

交通旅遊處表示，竹九線為湖口鄉重要東西向幹道，連結國道一號、台一線，沿線有加油站及工廠出入口，路段破口多且有部分車流有轉向需求，但因快慢車道分隔島的設置而常有壅塞情形，有必要全段維持一致車道配置，減少快慢車流交織，並就道路鋪面、行人安全及空間、行車安全、車流順暢度及左轉偏心車道等進行整體改善，以提升道路安全性及服務品質。

縣府交旅處提出竹九線路口行人安全設施改善及行車安全道路改善工程案，向交通部公路局爭取「永續提升人行安全計畫」，擬將○到二K+九五○路段進行整體規劃改善，保障用路人行車安全。

施工近3公里 並改善行人安全設施

竹九線施工全長約二．九五公里，改善內容包含移除快慢分隔島，整併沿線破口，設置機車待轉區及既有道路鋪面、標誌標線改善、施作行人庇護島，增設放大型行人專用號誌，使行人穿越路口更有保障。

同時，配合汰換路燈、交通標誌、號誌共桿及路口管線地下化等交通工程手段，增進路口安全，讓駕駛資訊判讀更快速且提升道路景觀，美化路容。

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