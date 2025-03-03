頭份中正二路車速快 警將機動取締

頭份市中正二路從斗坪派出所往頭份市區方向，沿路都是下坡且又有大彎，鄉親反映車速太快危及安全。（記者彭健禮攝）

2025/03/03 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市斗坪派出所到國道一號頭份交流道東側聯絡道口的中正一路、中正二路，約兩公里路段都是下坡，地方陳情車輛速度快，希望警政交通單位能於中正二路增設固定式測速照相桿，維護居民通行安全。不過，警方考量中正一路已設兩支固定式測速照相桿，若再增設，過於密集，評估採行機動式違規取締較為適當。

長下坡又有大彎 地方盼增設測速桿

頭份市斗煥里長謝喜松表示，中正二路從斗坪派出所起往頭份市區方向，沿路都是下坡，且其中又有大彎，行經的車輛速度都很快，有些還會闖紅燈，鄉親反映希望能增設固定式測速桿，藉此控制車速，維護居民通行安全。

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苗栗縣警察局交通隊指出，斗坪派出所至國道一號頭份交流道東側聯絡道口的中正一路、中正二路，為約兩公里的長下坡路段，因中正二路下方中正一路的興華高中、國一頭份交流道東側聯絡道口前，已各別設立有一支固定式測速桿，若再於中正二路增加設置，密度過高，恐引起駕駛人反彈，評估採行以機動式違規取締較為適當。

此外，縣警局交通隊也表示，過去曾邀相關單位就中正一路車速過快等問題會勘改善，中正二路也將比照辦理，將與交通工程單位會勘，並就標誌、標線加以改善。

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