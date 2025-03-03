基隆「樂園集章」 兌換限量保溫瓶

到基隆7區兒童樂園遊玩並集章，即可至任一樂園兌換限量「鷹站長紀念保溫瓶」。（基隆兒少處提供）

2025/03/03 05:30

〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市近年在七個行政區陸續設置室內兒童樂園，為了慶祝達成「一區一特色室內兒童樂園」目標，市府即日起推出「七幻樂園集章趣」，民眾入場至各區室內樂園遊玩，並集滿七個戳章，即可至任一樂園兌換限量「鷹站長紀念保溫瓶」，送完為止。市府兒童及少年事務處指出，目前數量充足，請家長先登記，到貨後通知領取。

市府即日起推出「七幻樂園集章趣」，民眾至任一區兒童樂園領取手冊，並依規定進入場館遊玩，即可獲得該場館紀念戳章，集滿七個戳章可兌換童趣兼具實用性的限量「鷹站長紀念保溫瓶」、送完為止，三月一日開放兌換，家長反應踴躍。

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市府兒少處表示，第一批到貨的保溫瓶已兌換完畢，目前廠商正加速趕製，為確保所有完成集章的民眾都能獲得，已開放線上登記表單，請家長至現場向樂園工作人員填寫資料，選擇最方便領取的據點，待新一批保溫瓶到貨後通知領取。

基隆各區室內兒童樂園各具特色，中山區樂園以旋轉木馬主題，還打造兒童夢幻花園；中正區樂園以燈塔或砲台為主題，有古蹟砲台發射的球池；七堵區樂園球池設計海洋風格，讓小朋友開心放電；信義區樂園有雙層式遊玩漂浮氣球；安樂區樂園有火車遊具；暖暖區樂園融入生態露營；仁愛區樂園帶來老鷹與天空主題。

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