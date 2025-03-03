「台北花伴野餐」商圈抵用券 今天開賣

2025/03/03 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五台北花伴野餐將於三月十五日在大安森林公園登場，台北市觀光傳播局聯手師大龍泉、永康及公館三大商圈推出限量一百元商圈抵用券，今日上午十時在北北基好玩卡網站開賣，有機會以最低五折購入，花五十元銅板加倍探索周邊美食與特色小店，愜意賞花漫遊台北。

觀傳局表示，去年商圈抵用券首波優惠開賣，卅分鐘內就售罄。本次活動聯手師大龍泉、永康及公館等三大人氣商圈，不僅涵蓋文青愛店、傳統美食、創意料理等，今年更擴大納入咖啡館與文創商店，共超過四十間精選店家，遊客可以超值優惠體驗豐富的台北生活風格。

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首波1千套 最低5折

二○二五台北花伴野餐一百元商圈抵用券為限量販售，不同優惠依序開放購買，售完就接著下一波。首波限量一千套，最低五折優惠價，即每套五十元，三月三日早上十時起於北北基好玩卡網站開放購買；後續還有限量六折、七折，與期間九折優惠活動，詳情可至「Taipei FunPASS 北北基好玩卡」官方網站查詢。

今年的台北花伴野餐邀請「汪汪隊立大功」在現場舉辦見面會，也結合台北花季與地方商圈，透過商圈抵用券帶動在地觀光與消費，讓國內外遊客深入體驗台北飲食文化與特色商家。此外，台北還有許多賞花景點，包含陽明山、花卉試驗中心等，遊客可白天賞花、下午逛街，晚上享受美食，為春日旅行畫下完美句點。

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