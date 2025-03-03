《北市》都更分回72戶未列「幸福住宅」 整批標租

2025/03/03 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市今年首創「幸福住宅」專案，將公有土地參與更新分回的住宅資源，提供給新婚家庭或育兒家庭申請承租，但財政局近日公告標租中正區一處都市更新分回的社區七十二戶，財政局說明，每戶約五十二至七十七坪，未被列入「幸福住宅」；都發局解釋，社宅規劃需考量承租對象的租金負擔能力，坪數規劃依不同房型主要為八坪至廿二．二坪。

北市府首創「幸福住宅」專案，釋出公有土地參與更新分回的四處共一五六戶住宅資源，提供給新婚家庭或育兒家庭申請承租，中籤率僅六．七％，供不應求；但近日財政局卻標租杭州南路一段等七十二戶市府參與都更分回的住宅。

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中正區黃金地段 稀缺大坪數

財政局說明，標的鄰近台北車站，周遭生活機能良好，屬黃金地段中相當稀缺的大坪數住宅產品，都發局未選作「幸福住宅」，因此辦理整批標租，增加市庫收益，其中一戶為一般事務所使用，其餘皆作集合住宅及停車空間使用，每戶約五十二至七十七坪，並搭配一席停車位。

都發局表示，「幸福住宅」考量租金負擔能力，面積須符合社宅規劃需求，單人套房型約八坪或一房型約九．四坪、二房型約十四．三至十五．四坪、三房型約廿．八至廿二．二坪的通案規格。

此外，住都中心今年將接管社宅四三九○戶，是接管數量最多的一年，包含華榮社宅一一八戶、興隆A社宅三四○戶等。

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