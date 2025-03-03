南港LaLaport20日開幕 交維計畫還沒通過

南港LaLaport將於3月20日開幕。（記者林承鴻攝）

2025/03/03 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市政府二○一五年啟動「東區門戶計畫」，將交通轉運樞紐、流行音樂及文創產業、軟體產業、會展產業、生技產業廊帶融入整體生活環境，多個大型開發案陸續施工、完工，工作、居住人口持續增加。大型購物中心南港LaLaport結合商場、影城、餐廳，將於本月廿日開幕，地方擔憂南港展覽館周邊的塞車狀況會惡化，目前業者提送交維計畫仍有細部待修正，交通局尚未通過審查。而綜觀整個南港區，交通局評估至二○四○年，新增人口帶來的交通需求都還在道路可承受範圍內。

地方憂展覽館周邊塞車更惡化

購物中心業者以先前台中店及其他商場開幕人潮推估，平日人潮約為四．五萬人，假日則接近七萬人，約四十％民眾會搭乘公共運輸前往，開車約卅％、騎車約十一％，另約十四％以步行或其他方式前往。

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當地三重里長江輝吉表示，經貿二路一○五巷和一五七巷都有拓寬，單就購物中心開幕人潮而言，不會太擔心癱瘓交通，但若南港展覽館同時舉辦展覽，參觀人潮撞在一起，塞車狀況就會比較麻煩，會嚴陣以待觀察實際交通流量。南港展覽館南側新富里長許睦燦同樣擔心開幕人潮碰上展覽同時舉辦會很塞，他指出，周邊停車位有限，呼籲民眾搭捷運來。

悠遊卡搭大眾運輸 業者送折價券

購物中心地處板南線及文湖線交會處，大眾運輸條件良好，業者將針對使用悠遊卡搭乘大眾運輸前往的民眾發放折價券，同時提供滿額宅配服務，方便消費者將購買的商品直接宅配到家，另市府也會加強宣導鼓勵民眾搭乘捷運前往。

商場開幕期間將有義交及保全疏導交通，而南港分局除派員執行常態性勤務疏導，開幕期間也會派額外警力支援。台北市交通局交通治理科科長林育生說，當停車場使用率達八十％以上時，將開始封閉停車場入口，另替代停車場位於漢來飯店，滿場時會導引車流至該處停車。

交通局︰至2040年仍在承受範圍內

林育生表示，LaLaport的交通影響評估已將南港展覽館舉辦展覽時的背景車流納入考量。南港分局每月會召開交通疏導協調會，邀請轄內各活動單位協調整合，LaLaport也承諾將加入成為固定成員，共同討論卸貨時間、義交派遣等事宜。

交通局綜合規劃科科長黃皇嘉指出，交通局在二○一○年就規劃評估到二○四○年交通需求，目前評估交通需求都還在道路可承受範圍之內。

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