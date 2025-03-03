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    首頁　>　生活

    《去年11月》房產交易總額 南港增幅最大

    2025/03/03 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市最近一期二○二四年十一月實價登錄交易資料顯示，交易量、交易總額都較十月增加，其中交易總額南港增幅最大，中正區減幅最大，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，南港陸續有建案完工，又有金融、科技、甚至生技產業族群引入，需求增加，問題是「買了不會賣」，供給可能無法接上；而中正區供給量少，也因都更的時間成本增加，建商轉往中南部，短期不易有新建案。整體交易量恐會再萎縮，但售價依然很硬、難降。

    金融、科技、生技產業族群引入

    地政局公布去年十一月全市實價登錄量價，共交易四九四件，總額一四四．○一億元，較十月四六二件、一三六．二二億元增幅分別為六．九三％、五．七二％；但較前一年同期的一○○七件、二五五．六六億元減少。房市專家何世昌說，買氣在去年五、六月達到高峰後轉折向下，七、八月出現房貸之亂、九月央行打房，市場信心低迷，市況逐月下滑；成交量雖銳減，但賣壓不高，售價依然很硬。

    地政局分析去年十一月十二個行政區交易量與十月相較，七區增加、一區持平、四區減少，增幅最大為北投區六五．五二％；減幅最大為大安區的十八．八七％。交易總額前三名依序為大安區、內湖區及中山區，最少的是中正區，與大安區相差約二．七倍；增幅最大的是南港區的五一．七八％，減幅最大為中正區的四七．七八％。

    今年量再萎縮 但價格難降

    徐佳馨指出，北投近來有一些北投士林科技園區、小建案交屋，過去移轉量不多，相較下增幅就大；南港大造鎮話題多，幾個建案陸續交屋，建商看好金融、科技、生技等新貴，多以總價在三千萬以內推案，好入手又好租，中長期來看都會是熱點，問題是「買了不會賣」，供給無法接上線，想買的人買不到，雖然價位有機會因此追高，但畢竟不是傳統的蛋黃區，追高有限。

    徐佳馨說，中正區主要靠都更供給，幾乎都已交屋，加上過去老公寓、學區房的交屋結構呈現疲軟，交易量有限。市府雖然擴大更新地區範圍希望加速推動都更，但缺工、整合等時間成本，加上建商轉往中南部發展，對北市都更態度轉趨「隨緣」，案量成長有限。

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