南港經貿社宅118戶 最快3月底招租

北市南港區興東街、惠民街路口「南港區經貿段社會住宅新建工程」完工，總計一一八戶。（北市新工處提供）

2025/03/03 05:30

租屋族福音 距捷運站步行10分鐘 租金為周邊行情5至7折

〔記者何玉華／台北報導〕台北市南港區興東街、惠民街路口的「南港區經貿段社會住宅新建工程」完工，總計一一八戶，預計八月移交台北市住宅及都市更新中心（簡稱住都中心），可望提前於三月底至四月初辦理招租，單人套房僅十戶，預期供不應求。由於緊鄰南港軟體園區，房市專家認為是周邊白領租屋族的福音，但對區域租屋房市影響有限。

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台北市工務局指出，經貿社宅基地原為南港經貿園區R十六平面停車場，東側緊鄰南港軟體園區，西、北側緊鄰南港高工及南港國小，南側為公劃都市更新單元，距捷運南港站、南港軟體園區站步行約十分鐘，公車交通發達，生活機能便利。

單人套房僅10戶 預期供不應求

工務局新建工程處工務科科長蕭志龍表示，全案基於東區門戶計畫、南港都市綠廊及空橋計畫設計，建築量體退縮，於北側、西側設四公尺帶狀開放空間，東側留設四百平方公尺開放式廣場，並與鄰近街廓空間串連，預留未來空橋連接南港車站、南軟、南港展覽館、北部流行音樂中心及國家生技園區等公共建設的人行空間。

新工處南港工務所主任黃家偉表示，經貿社宅為地下三層、地上十二層，規劃有單人套房十戶（十至十二坪），一房型七十五戶（十至十二坪），兩房型廿三戶（十六至十八坪），三房型十戶（廿二至廿四坪），總計一一八戶，已在驗收程序，預計五月中可取得使用執照；根據期程規劃，新工處點交給都發局後，八月將移交住都中心，招租作業可望提前於三月底、四月初辦理。

另有一、二、三房型 已在驗收

台北市社會住宅租金單價平均為周邊市場行情的五至七折，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，經貿社宅周邊租屋市場，因科技業與金融業白領需求不小，同類型租案的單坪租金約在一五○○至二○○○元間，社宅約每坪一○五○元至一四○○元，十坪僅約一萬四千元，是租屋族福音，但戶數少，杯水車薪，不易對區域租金行情產生影響。

房市專家何世昌表示，附近區段新房子每坪租金至少一七○○元以上，社宅租金雖然較市價低，但也受周遭蒐集到的租金資料影響；從近十年房租價格來看，社宅對周遭租金影響不大，甚少有一般屋主會因此降低房租。

北市南港經貿社宅兩房型共廿三戶。 （北市新工處提供）

北市南港經貿社宅單人房型僅十戶 。 （北市新工處提供）

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