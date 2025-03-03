為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蛋價連2漲 批發價37元

    北市蛋商公會昨宣布本週蛋價再漲兩元，每台斤產地價與批發價分別為二十七・五元、三十七元。（資料照）

    北市蛋商公會昨宣布本週蛋價再漲兩元，每台斤產地價與批發價分別為二十七・五元、三十七元。（資料照）

    2025/03/03 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕繼上週蛋價調漲三元後，台北市蛋商公會昨日表示，受到天冷影響雞蛋產量略減，本週蛋價再漲二元，今起批發價將先調漲至每台斤卅七元，產地價則在週三跟進，漲至每台斤廿七・五元。

    台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，由於近日中南部養雞場蛋雞生病事件增加，產蛋量減少，整體產量較前一週略減，昨日開會討論後，決定本週雞蛋批發價和產地價皆調漲二元，週一批發價先漲，從每台斤卅五元漲至卅七元；週三產地價跟進，從每台斤廿五・五元漲至廿七・五元。

    中華民國養雞協會副理事長林漢章也提到，先前受冷氣團影響，加上最近溫差變化大，蛋雞生病事件增加、致產蛋量減少；另外，天冷也可能增加大眾吃火鍋欲望，提高雞蛋買氣，此次雞蛋價格調漲屬於因應供需市場變化的正常調節。

    根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約三五八○萬隻，較上期統計略降；雞蛋每日生產量十二萬六千箱（每箱約二百顆），數量也較上期統計略減，不過目前仍能滿足國人每日所需的十二萬箱雞蛋需求。

    產地、批發價差9.5元 週三再議

    針對雞蛋產地價與批發價的價差達九・五元問題，養雞協會與蛋商公會先前兩次協調都未達成共識，預定週三再議。林漢章表示，過去養雞協會與各蛋商公會代表都會就報價機制開會，但是該會議自二○一六年後就沒有再舉行，希望針對報價機制再次進行討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播