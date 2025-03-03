蛋價連2漲 批發價37元

北市蛋商公會昨宣布本週蛋價再漲兩元，每台斤產地價與批發價分別為二十七・五元、三十七元。（資料照）

2025/03/03 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕繼上週蛋價調漲三元後，台北市蛋商公會昨日表示，受到天冷影響雞蛋產量略減，本週蛋價再漲二元，今起批發價將先調漲至每台斤卅七元，產地價則在週三跟進，漲至每台斤廿七・五元。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，由於近日中南部養雞場蛋雞生病事件增加，產蛋量減少，整體產量較前一週略減，昨日開會討論後，決定本週雞蛋批發價和產地價皆調漲二元，週一批發價先漲，從每台斤卅五元漲至卅七元；週三產地價跟進，從每台斤廿五・五元漲至廿七・五元。

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中華民國養雞協會副理事長林漢章也提到，先前受冷氣團影響，加上最近溫差變化大，蛋雞生病事件增加、致產蛋量減少；另外，天冷也可能增加大眾吃火鍋欲望，提高雞蛋買氣，此次雞蛋價格調漲屬於因應供需市場變化的正常調節。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內投入生產蛋雞約三五八○萬隻，較上期統計略降；雞蛋每日生產量十二萬六千箱（每箱約二百顆），數量也較上期統計略減，不過目前仍能滿足國人每日所需的十二萬箱雞蛋需求。

產地、批發價差9.5元 週三再議

針對雞蛋產地價與批發價的價差達九・五元問題，養雞協會與蛋商公會先前兩次協調都未達成共識，預定週三再議。林漢章表示，過去養雞協會與各蛋商公會代表都會就報價機制開會，但是該會議自二○一六年後就沒有再舉行，希望針對報價機制再次進行討論。

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