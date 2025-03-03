自由日日Shoot》國衛院推估 2032藥事人力供略大於求

衛福部委託國家衛生研究院執行藥事人力發展評估計畫結果出爐，預估2032年藥事人力成長至近4萬人，整體供給略高於需求，但大醫院人力供需缺口持續擴大。（資料照）

2025/03/03 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部委託國家衛生研究院執行藥事人力發展評估計畫結果出爐，預估二○三二年藥事人力成長至近四萬人，整體供給略高於需求，但值得注意的是，大醫院人力供需缺口持續擴大。

此研究結合醫事管理系統、藥學系學生與畢業生統計、國考領證人數、藥師工作負荷現況調查及健保門住診申報檔等資料，推估至二○三二年我國藥事人力趨勢。

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此研究預估健保調劑處方箋從二○二二年逾二．八億人次成長至二○三二年逾三．六億人次，藥事人員執業數也從三．六萬餘人增至三．九萬餘人，每萬人口藥事人員數由十五．八人提升至十七．二人，顯示人力穩定增長。

大醫院缺人趨勢擴大

然而研究也預估六十五歲以上人力將從七三○○人增至一萬一七四九人，占比由十九．九％上升至廿九．八％。

此外，二○二三至二○三二年供需人力差異比，醫學中心將由負六．七％擴大至負十三．七％，區域醫院也從負○．四％擴大至負十二．四％。

研究團隊推估未來藥事人力供給將略高於需求，建議不宜再增設藥學系，但醫學中心與區域醫院持續存在人力缺口，政府應促進醫院提升待遇福利、緩解工作壓力，並增進職涯發展機會及持續推動政策引導民眾善用基層醫療院所服務，減輕大醫院負擔。

衛福部次長林靜儀坦言，面對醫院評鑑要求的藥事人力，有些醫院很勉強才達標，要降低醫院藥師外流，須減少輕症給藥或其他庶務型工作，突顯專業價值，要達成的根本之道就是落實分級醫療。

藥師公會籲落實醫藥分業

藥師公會全聯會理事長黃金舜也指出，台灣醫藥分業做一半，許多處方箋仍留在大醫院，造成醫院藥師工作量大，盼政府有決心更改。

台灣臨床藥學會理事長張豫立指出，理想狀態是醫院處理急重症住院病人為主，釋出處方箋交由社區藥局藥師調劑，但現行健保制度在政府投入資源及給付有限現實下，醫院仍須仰賴門診利潤平衡營運，若要增加釋出門診處方箋，須調整健保給付配套。

藥事人員執業人數推估

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