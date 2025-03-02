北市智慧停車柱錯單1.7萬張 申訴142件

智慧停車柱開單是利用影像辨識進、出場時間收費，部分民眾習慣手機綁定行動支付，或直接以信用卡扣款，對被扣費用常未多加注意。（記者林承鴻攝）

2025/03/02 05:30

開錯率達2.33％ 民眾多未察覺 停管處︰檢討改善要求精進設備

〔記者何玉華／台北報導〕台北市部分路邊停車格陸續啟用智慧停車柱開單，市議員曾獻瑩指出，去年智慧停車柱共開出七十六萬五○八七張停車單，後台系統顯示錯誤率達二．三三％，換算約有一萬七八二六張停車單出錯，卻僅一四二件申訴案，民眾權益受影響。北市停車管理工程處指出，電力不夠造成不靈敏，或是強光、天候、角度等都可能導致開單出錯，若民眾申訴，發現屬設施設備失誤，都會從寬認定並退費。

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可能電力不夠不靈敏、強光、角度造成

停管處指出，智慧停車柱開單是利用影像辨識進、出場時間收費，部分民眾習慣手機綁定行動支付，或直接以信用卡扣款，對被扣費用常未多加注意；未綁定行動支付的民眾，則需到超商多功能事務機，列印繳費單繳費。

綁定支付、信用卡扣款 扣費未多留意

根據停管處資料，截至今年一月底，全市路邊收費汽車停車位共四萬七一六四格，其中僅一○六八格裝設智慧停車柱；曾獻瑩指出，智慧停車柱去年開單七十六萬五○八七張，後台系統顯示錯誤率達二．三三％，換算有一萬七八二六張停車單出錯，卻僅一四二件申訴；顯示民眾可能未察覺或因金額小且申訴流程繁瑣，選擇自行吸收，市府應檢討錯誤開單狀況並提供更透明的查詢系統，方便民眾確認。

停管處指出，電力不夠造成不靈敏，或是強光、天候、角度都可能導致開單出錯，因之前未做過統計，不清楚錯誤樣態，民眾若有疑慮，可透過一九九九或市民大平台反映，提供車號及停車日期就可以查詢。若要申訴，可檢具陳述書、停車繳費單或催繳單正本或影本或違規通知單正本或影本，也可附上其他佐證照片或行照等，即可透過網路、臨櫃或郵寄辦理。若發現屬設施設備的失誤，都會從寬認定並退費。

依約錯誤率低於5％ 在容許範圍內

停管處表示，智慧停車柱委外經營主要是功能服務，要求開單準確率需達九十五％以上，二．三三％錯誤率仍在可容許範圍內，但錯誤單數高達一．七萬多張，確實有必要檢討，未來合約會要求精進設施設備跟維持妥善率，並將常見錯誤列入教育訓練；停管處也會加強稽查，避免造成民眾的困擾。

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