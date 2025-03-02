彰化香菜市集 百攤芫荽美食飄香

彰化優鮮X香菜市集的香菜米糕，吸引香菜控品嚐。（記者陳冠備攝）

2025/03/02 05:30

手藝精進 米糕、冰淇淋、咖啡及文創都加入香菜元素

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣為全國最大的香菜（芫荽）產地，為推廣香菜，彰化縣政府結合民間單位香菜市集團隊，舉辦獨一無二的「彰化優鮮X香菜市集」，昨天、今天於員林市登場，現場多達上百攤特色店家，不管是美食還是服飾店家，幾乎每攤都把香菜元素加入其中，讓喜愛香菜的民眾瘋狂不已。

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種植面積165公頃 佔全國9成

彰化縣香菜種植面積一六五公頃，佔全國九成，為顛覆國人對香菜又愛又恨的情感，香菜市集團隊分別於前年及去年在台北、高雄舉辦香菜市集，每次都吸引大批民眾到場，擁有不少好評，今年回到香菜的故鄉彰化舉辦市集，邀集本地美食商家加入。

昨市集首日有超過百家攤位，每攤各自推出香菜主題料理，包括香菜吉拿棒、香菜口味的國宴米糕，香菜單品咖啡、香菜拿鐵冰淇淋、香菜威士忌、香菜啤酒及香菜香水等，甚至連服飾、配件等攤位也製作有香菜元素的商品。

策展動機 盼人人都接受香菜

香菜市集策展人吳晉寬說，成立市集的初衷是因為成員們都很愛吃香菜，為了讓不喜歡吃香菜的人也愛上香菜，舉辦兩次都很受歡迎，今年決定從香菜的故鄉︱彰化出發。他表示，愛香菜的人會很愛，討厭的人就是很討厭，有人說是基因的關係，為此，「香菜市集」的店家都去研究開發美食，甚至會去進化香菜美食，就是希望讓每個人都能接受。

香菜控遠道來 品味特色料理

詹姓民眾說，平時很喜歡吃香菜，特地來參加這場活動，要大吃特吃，想品嚐香菜冰淇淋跟香菜咖啡。

縣府農業處處長蕭麗玲表示，全台的香菜有九成是來自彰化，目前是香菜盛產期，品嚐正是時候，她表示，香菜市集裡有許多知名美食家，透過他們的巧手藝，將香菜變成美味的一部分，讓不喜歡的人都願意來嘗試。

彰化優鮮X香菜市集的香菜拿鐵冰淇淋，吸引香菜控品嚐。（記者陳冠備攝）

彰化香菜盛產期。（彰縣府提供）

彰化優鮮X香菜市集，以香菜為主題，吸引百攤進駐。（記者陳冠備攝）

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