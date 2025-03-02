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    首頁　>　生活

    連假第二天 日月潭湧逾7.5萬遊客

    清境農場櫻花盛開美景和可愛的綿羊，吸引很多遊客入園。（清境農場提供）

    清境農場櫻花盛開美景和可愛的綿羊，吸引很多遊客入園。（清境農場提供）

    2025/03/02 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕二二八連假第二天，天氣晴朗加上櫻花大開，南投縣多個賞櫻景點遊客爆滿，日月潭風景區遊客達七萬五三九六人，其中九族文化村有一萬三四四九人，清境農場湧入七千多人，停車場全部停滿。

    天氣晴朗加櫻花大開 吸客

    昨天是二二八連假第二天，依照往例會是連假中遊客人數最多的一天，因為有櫻花美景催客，遊客人數比前天增加，其中日月潭國家風景區遊客數比連假首日增加一萬八千多人。

    日管處指出，日月潭國家風景區中的潭區遊客五萬二四五一人，以櫻花景致聞名的九族文化村則有一萬三四四九人，其餘依序是蛇窯、車埕和纜車站的遊客數，而前天整個風景區遊客數有五萬七○五五人，昨天比前天增加一萬八千三百多人。

    國民賓館幾乎住滿 停車難

    日月潭遊客多，仁愛鄉清境、合歡山遊客也不少，清境農場櫻花大爆發，加上綿羊秀、馬術秀，前天國民賓館住宿率九十六％，青青草原入園遊客有七千多人，原有的停車場和新闢的停車場都停滿，有的遊客找不到停車空間。

    據了解，昨天遊客數比連假第一天多，但遊客進入風景區的時間比前天略晚，有的是因前晚先在附近民宿飯店住宿，不用怕塞車起早出發，可睡飽後再開車到日月潭、九族或清境遊玩，也有遊客說，因為昨天是頭牙土地公生日，一早先去拜土地公，之後才出發到風景區遊玩。

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