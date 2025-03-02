曾文水庫蔣介石銅像 震趴泥中難復原

曾文水庫的蔣介石銅像因地震傾倒。（民眾提供）

2025/03/02 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣曾文水庫情人公園蔣介石銅像在元月卅日大埔地震後，應聲倒下沒入水中（見圖，民眾提供），成為另類災情。最近水位下降，水利署南區水資源分署將面陷泥中的蔣介石銅像吊起，後續如何處置尚未決定。南區水資源分署昨表示，銅像因結構毀損嚴重，恐難復原，若無法修復再放回原處，將請示水利署研議其他方式如放置照片或解說牌等。

南水署︰後續如何處置尚未決定

賴清德總統前天出席二二八事件七十八週年中樞紀念儀式時指出，獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行，引發外界關切因元月卅日大埔地震被震倒的曾文水庫蔣介石銅像現況。

請繼續往下閱讀...

最近為一期稻作灌溉期，曾文水庫供水灌溉，致水位下降，原本沒入水中的蔣介石銅像再現，南區水資源分署已先將銅像吊起後，安置在適當處所，請示水利署後續如何處置。

大埔鄉長吳明勲說，曾文水庫蔣介石銅像類似南投日月潭「九蛙疊像」，為觀測水情指標。當水淹到蔣介石銅像底座上端時，即表示曾文水庫滿水位，蔣介石銅像長年受到風吹日曬雨淋，已有部分破損，公所曾編列預算修復，但仍被元月期間接連地震震倒；對於蔣介石銅像是否要修復，尊重南區水資源分署作法。

南區水資源分署表示，曾文水庫蔣介石銅像經吊起後發現，銅像結構脫離，復原難度高，恐難修復；若無法修復再放回原處，將研議其他方式善後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法