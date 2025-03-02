雲林農村再生 中央今年再補助逾1.2億

華南社區融合地方農產推出「人生七味午茶禮盒」。（華南社區提供）

2025/03/02 05:30

獲核定產業活化、文化保存、生態保育、行銷推廣等212項計畫

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林為農業大縣，這幾年縣府與農村水保署積極推動農村再生，輔導一五四處農村成功打造特色，更讓農村人口回流、帶動產業發展，今年中央再核定雲林二一二項計畫，包括產業活化、文化保存、生態保育、行銷推廣等，總經費達一億二千多萬元。

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至去年底已輔導154農村 獲補助逾17億

有鑑農村人口老化、外移嚴重，農村生活及文化特色逐漸消失，農業部與各縣市政府推動農村活化再生。雲縣府城鄉發展處長林長造表示，雲林農村人口老化、外流十分嚴重，尤其位處山、海的偏鄉情況更惡化，為重新找回農村活力，縣府從二○一○年起每年積極輔導各村、社區提出計畫，截至去年底已輔導一五四個農村再生，中央補助經費逾十七億元。

林長造說，透過農村再生計畫農村活力重新回來了，有的社區還打造出各具特色的品牌，像去年從全國九百七十多個社區脫穎而出榮獲金牌農村競賽金獎的古坑華南社區，社區結合華南國小一起轉型，學校學生變多，社區青年回來，還有外縣市民眾移居，還把地方的農產融合推出「人生七味午茶禮盒」。

為社區打造特色品牌 找回農村活力

另四湖鄉林厝寮社區的「方方麵麵禮盒」、古坑鄉桂林社區的「黃金山魷魚」，以及水林鄉蕃薯社區的「洪番薯農場」等。

林長造表示，雲林農村再生成效獲肯定，今年中央再核定二一二項計畫，內容有窳陋空間、排水系統、造景、入口意象等工程，產業活化、文化保存、生態保育等，其中工程部分每案最高補助四百萬元，其他每案補助十萬元左右，總計一億二千多萬元。

林長造強調，縣府會全力協助社區執行計畫，希望能打造每個農村社區都有自己特色，提升農村產業價值及居民生活質量。

古坑華南社區攜手華南國小推動農村再生及轉型，圖為社區舉辦謝天祭活動。（記者黃淑莉攝）

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