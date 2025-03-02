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    客家圓樓收費制 苗縣民有異見

    苗栗客家圓樓營運轉移後收費，民眾討論熱烈。（記者蔡政珉攝）

    苗栗客家圓樓營運轉移後收費，民眾討論熱烈。（記者蔡政珉攝）

    2025/03/02 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位在苗栗縣後龍鎮高鐵苗栗旁的客家圓樓，苗栗縣政府文化觀光局依推動民間參與公共建設政策依促參法完成「客家圓樓營運移轉案」，轉型為「台灣客家八音戲曲推廣中心」，業者今年一月底起開始收費，近日起在網路社群引發熱烈討論，對於收費各有看法，有質疑、也有支持。

    台灣客家八音戲曲推廣中心人員受訪指出，因以往客家圓樓為苗栗縣政府自營，如今透過促參法營運移轉，且館內有多樣傳統文化體驗與展演，有收入才能持續維持經營。

    依業者資料，客家圓樓門票為全票兩百元且可折抵消費一百元，並含戲服體驗一次；團體票則為廿人以上收費一八○元，同樣折抵消費一百元，並含戲服體驗一次；至於優待票收取五十元，對象為學生（不限國籍）、六十五歲以上長者、設籍苗栗縣縣民、志願服務榮譽卡，無折抵消費，不過含戲服體驗一次。

    不少縣民並不知客家圓樓須要收費才能進入；有人認為之前人潮不多，擔憂收費後人氣更減，並有人擔心是否如之前其他苗栗縣重要場館收費後人氣銳減。

    但仍有縣民支持使用者付費，認為收費並不貴，且可穿戲服並能體驗統戲曲與文化等，內容豐富；不少民眾支持收費，才能維持長久營運。

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