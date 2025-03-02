二二八連假 遊客人數比過年多

武陵農場隘口櫻花林盛開，粉色櫻花綿延山頭，與藍天群山相映，（武陵農場提供）

2025/03/02 05:30

〔記者吳亮儀、張軒哲／綜合報導〕今年二二八和平紀念日三天連假碰上難得的好天氣，不僅高鐵、台鐵爆人潮，各國家風景區、觀光遊樂園的遊客比春節連假還多！交通部觀光署統計，連假首日國家風景區遊客就將近廿九萬人次、各大觀光遊樂園入園人次達六萬七七六四人次，皆高於春節平均人次，顯示好天氣帶動國旅熱潮，也見到許多外國遊客身影。

而武陵農場櫻花與福壽山農場櫻花近期盛開，湧入逾五千人賞櫻，武陵的主力櫻花本週逐漸綻放，昨日台中晴朗溫暖，武陵農場臉書小編更利用空拍機攝影農場隘口櫻花林，粉色櫻花綿延山頭，與藍天群山相映，浪漫夢幻。

請繼續往下閱讀...

梨山部落梨山姻緣丘櫻花與福壽山農場的千櫻園櫻花亦逐漸綻放，農場統計，二二八連假遊客較半個月前增加，大家上山賞櫻，梨山賓館廣場果市集攤販生意也變好。

但今天是連假收假日，交通部高速公路局預估，國道北向車流會達年平均的一．四倍，共十一處路段易壅塞，建議南部用路人在上午九點前出發、中部地區中午十二點前出發，國五北向也建議上午九點前出發，國道將實施部分匝道封閉、高乘載管制等。

交通部公路局也預估今日省道壅塞路段，包含主幹道、銜接國道及觀光區周邊，有台61線鳳鼻至香山及中彰大橋、台1線水底寮至楓港、台9線蘇花路廊及南迴公路、台74線接國3霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及台86線接國1仁德系統交流道、台2線（關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆）、台9甲線新店至烏來、台3線大溪等。

228連假出遊人潮多，台鐵旅客人次爆量。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法