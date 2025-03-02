寫信給總統 台版羅倫佐小六童 獲延長修業

趙童（前）就讀小五時發病確診罹患「腎上腺腦白質失養症（ALD）」，家長已申請延長修業1年，欲再延長1年於複審時遭拒，因而寫信向總統陳情。（家長提供）

2025/03/02 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄趙姓男童罹患罕病「腎上腺腦白質失養症（ALD）」，已至中度腦萎縮，為爭取黃金治療時間，趙童家長曾為其申請延長修業展延一年，卻遭高雄市教育局駁回，家長轉而寫信向總統賴清德陳情，終獲同意延長修業年限並安置於在家教育班。

電影「羅倫佐的油」主角小男孩羅倫佐四歲時突然發瘋一樣的狂叫，經診斷罹患遺傳性疾病ALD。ALD是因X染色體的缺損，導致細胞中的過氧化小體功能異常，使體內「非常長鏈脂肪酸」異常堆積，沉積在大腦白質和腎上腺皮質，進而侵害腦神經系統。

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據悉，趙童在二Ｏ二年就讀小五時確診ALD，並申請小六升國一延長修業一年，今年申請再展延一年，高雄市教育局以趙童仍具學習能力、可直接升學為由駁回，趙母因此向總統府陳情。

趙母給總統的信中敘述，兒子發病後腦部退化速度已高達十二分，雖已接受骨髓移植成功，但依文獻，腦部破壞會持續一年半才會止住，腦萎縮已進展至中度，急需持續治療。

趙母說，兒子國小因退化和疫情沒有念到，高雄市教育局卻認為其仍具學習能力，要把腦損傷嚴重的罕病孩子直升國中，不給機會修復，讓她身心受創。

對此，高市教育局回應，趙生家長與教師均認為他有持續學習的需求，並期望其接受床邊教學服務。然而，專家學者研判，趙生雖符合延長修業年限的條件，但不符床邊教學班的安置標準。

高雄市教育局指出，針對趙生，專家委員會基於專業考量，提出多元安置建議，包括前金國小的資源班或不分類集中式特教班或在家教育班，期望在延長修業期間提供完整的教育支持，以協助適應未來生活與學習需求，經與家長溝通說明並取得共識，同意延長趙生的修業年限並安置於在家教育班。

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