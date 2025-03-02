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    道長葉峻男 讓米龍走向藝術

    道士葉峻男為米龍藝術大師，將傳統道教「安龍謝土」儀式結合藝術，造出一條條活靈活現的龍。（記者吳柏軒攝）

    道士葉峻男為米龍藝術大師，將傳統道教「安龍謝土」儀式結合藝術，造出一條條活靈活現的龍。（記者吳柏軒攝）

    2025/03/02 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕道教科儀也能很藝術！當人們施工動土、破壞龍脈時，道教特有的「安龍謝土」用米擺成龍形，開眼將龍神迎回，重建秩序；道士葉峻男大力發展「米龍」藝術，讓宗教不僅是信仰供需，也藉當代藝術及學術推廣，甚至與科技AI結合，動畫與米龍虛實呈現，並建構台灣獨特文化內涵，「這才是我想走的『道』！」

    米龍是台灣北部正一派道壇「安龍謝土」科儀特色，當施工動土、破壞龍脈之後，會在廟宇落成的慶成醮典中舉行，由助手用白米排出龍形、左右放置青龍、白虎符文，再由道士開光點眼，安鎮龍神，送走虎神，重建土地秩序。

    國科會人社中心和台大人社發展中心昨舉辦「安龍多重奏：道教與創作」研討會，台大人類學系特聘教授林瑋嬪深入講解安龍謝土的道教儀式，現場由新竹太初玄清宮執行長、具道長身分的葉峻男展演安龍創作，讓觀眾能近距離感受米龍從無到有的製作經過。

    葉峻男說，父伯輩從事木匠、漆藝、建築等，但父母同時也是道教人員（乩童、先仔），希望將米龍結合當代藝術、音樂、學術乃至科技AI等，帶來視覺衝擊，吸引新客群，讓道教生活化，也感謝父親奉獻傳承。

    林瑋嬪細究葉峻男的動作，包含融合太極運氣，與在各種不同空間創造龍的生命力，如長方形「行龍」呈現自在遊走，窄扁形「蟠龍」讓龍身大幅扭轉表現張力，正方形「聚龍」有均衡盤繞、凝聚四方姿態等。

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