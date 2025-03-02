台德聯手解百年謎團 打狗異鰭鱵 確認新魚種

收藏在德國漢堡自然博物館的不明魚種，歷經百年之後，終於被廖運志等台灣與德國學者聯手破解，新魚種命名「打狗」異鰭鱵。（德國漢堡自然博物館提供）

2025/03/02 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕一九○七年起，「沉睡」在德國漢堡自然博物館、僅有「Takao, Formosa」字樣的不明魚類標本，二○二三年透過台灣與德國學者採樣、比對後，雙方聯手解開該標本的百年謎團，不僅確認是新魚種，更以高雄舊稱「打狗」替其命名，研究成果去年底發表在國際知名學術期刊《Zootaxa》。

標本沉睡德國博物館 僅標示Takao, Formosa

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台北市立大學地球環境暨生物資源學系助理教授廖運志指出，這是在台灣西南部發現的全新魚類，正式名稱為「打狗異鰭鱵」，是他跟國家海洋研究院海洋生態及保育研究中心研究員張至維、德國漢堡自然博物館研究員Thiel等，一起合組跨國團隊並取得研究成果。

廖運志表示，一九八六年，美國學者Collette注意到漢堡自然博物館一件不明魚類標本，標籤註明是一九○七年、採集地為「Takao, Formosa」，因上頷較長、胸鰭、臀鰭的鰭條數量較少，與已知物種不符。不過，後續學術界未能在高雄重新發現這種魚，廖運志推測，可能該魚種本來就不易採集，且當地曾有的紅樹林也因高雄港擴港工程而消失，而該魚種分布在相關棲地，導致高雄至今無法再採集到「打狗異鰭鱵」。

棲地改變 環島釣魚在嘉義東石釣到活體

廖運志指出，研究團隊於二○二一年展開環島「釣魚之旅」，因異鰭鱵體型細長，無法用漁網捕獲，特別選擇鱈魚香絲為釣餌，並透過持續晃動的釣線吸引目標魚類，一直到二○二三年，終於在嘉義縣東石漁港附近紅樹林，才釣獲七尾打狗異鰭鱵，進行肌肉組織採樣與分子鑑定，再比對日本沖繩及台灣西南部的相近種魚類標本，確認是未曾記錄的隱藏物種。

廖運志認為，這次研究成果，堪稱是國際學術的合作典範。他也感謝漢堡自然博物館提供標本測量與X光影像，還將該標本寄到台灣，也凸顯博物館標本典藏，對科學研究的重要性。

台德聯手破解百年謎團，新魚種命名「打狗異鰭鱵」，台灣學者廖運志與團隊花兩年時間，終在嘉義縣東石漁港附近紅樹林釣獲打狗異鰭鱵。（廖運志提供）

打狗異鰭鱵目前數量稀少，詳細分布範圍有待進一步研究。（廖運志提供）

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