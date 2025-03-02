參訪屏東銷日龍虎斑養殖場 卓揆︰協助拓展全世界通路

政院長卓榮泰昨參訪位於屏東縣枋寮鄉的「漁仕海鮮」石斑魚養殖場。（記者陳彥廷攝）

2025/03/02 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣養殖石斑魚種主力「龍虎斑」，去年十月成功銷往日本，行政院長卓榮泰昨參訪位於屏東縣枋寮鄉的「漁仕海鮮」石斑魚養殖場，卓榮泰強調，台灣養殖業者以先進技術讓日本市場接受台灣水產品，政府將與產業界努力拓展全世界通路。

農業部長陳駿季表示，因中國禁止台灣石斑魚銷售，導致國內石斑魚產業一度受到衝擊，經過政府與產業界的努力，現在已有四成的石斑魚轉往內銷，並積極開拓中國以外的外銷市場，穩定國內養殖產業。

請繼續往下閱讀...

屏東縣長周春米說，屏東縣的石斑魚二○二三年先以「青斑」打頭陣進軍日本藏壽司，龍虎斑接著也成功銷往日本，百大青農「漁仕海鮮」場主洪佳琪的努力，值得肯定。

卓榮泰表示，為提升養殖產銷環境，政府斥資近五億元在屏東鹽埔港興建冷鏈物流中心，並斥資三．五億元於枋寮打造養殖魚國際化冷鏈物流中心，透過先進的保存及運送技術讓台灣農漁產品行銷世界，降低極端氣候影響。

在中央與產業界合作下，將持續拓展日本、美國、新加坡等海外市場，枋寮養殖區斥資三十五．五億元興建的海水供應系統，第一期預計明年啟用，可為業者提供更完善的養殖環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法