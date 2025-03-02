科學園區審議會 通過33億元投資案

（資料照）

2025/03/02 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會科學園區審議會第廿二次會議日前召開，會中通過八件投資案，其中一件不公開，其他七件公司囊括醫療影像、特用化學品、儲能材料、半導體先進材料、綠色智慧製造等，投資總額計卅三．三五億元，此外尚有五件增資案，合計增資近十億元。

另有5件增資案 合計近10億元

核准投資案包括：精密機械領域的原子精製、睿德系統等公司；積體電路的台灣寶來特實業公司銅科分公司、德久先進材料公司竹科分公司；電腦及周邊的禾達材料科技公司；生物技術的博信生物科技公司；其他園區事業的峰群國際科技公司中科分公司等。

請繼續往下閱讀...

這波以博信生科投資六億元最高，其主要產品為超音波顯影劑，深度開發微氣泡技術，在超音波造影時，增強血流量測訊號，加速醫療影像及藥物遞送技術發展。

台灣寶來特的銅科分公司則投資五億元，主要產品為電子級氣體及特用化學品，可供給半導體、太陽能、生化、石化、醫療、學術及一般工業等多元用途。

禾達材料投資一億元，主要產品為儲能元件電極材料、散熱與電磁波屏蔽材料，其所需原料及產品皆來自國內，可實現箔材國產化，降低客戶成本。德久先進材料投資七千萬元，主要研發半導體晶圓之高階拋光及清洗藥劑。原子精製投資五千萬元，專注於原子層沉積設備及真空鍍膜設備開發。睿德系統投資一千萬元，開發及提供綠色智慧製造、碳足跡管理等服務。峰群國際科技投資五百萬元，進駐中科為多家廠商提供技術與客製化解決方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法