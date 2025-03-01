梨山麵包店 人情味飄香

梨山麵包店堪稱是台灣海拔最高的麵包店。（記者張軒哲攝）

2025/03/01 05:30

全台最高海拔 服務客源最廣

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梨山部落位於海拔近二○○○公尺高山，商家經營不易，楊俊輝跟妻子攜手經營梨山麵包店十二年，是山上唯一麵包店，服務範圍廣及約一小時車程的武陵農場與合歡山松雪樓。這間高山麵包店常提供免費麵包給弱勢民眾與學童，甚至滿足山區居民與巡山員客製化需求，被民眾喻為「溫暖有人情味的麵包店」。

楊俊輝 為巡山員客製耐放麵包

梨山麵包店堪稱是全台最高海拔麵包店，楊俊輝表示，年輕時學過烘焙，由於舅舅在梨山務農，因此舉家上山種水果，並跟妻子一起開店，讓部落居民也能吃到新鮮麵包。有次梨山森林大火，林業署多名巡山員要徒步上山滅火，一次訂購二百個麵包當乾糧，他跟妻子忙趕工製作耐放的麵包，讓他們帶上山。也有宅配水果的司機常客每天下午固定購買熱狗麵包，楊俊輝夫妻也都會預留。

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遇弱勢民眾 打折或免費送麵包

高山部落有不少單親、外配與隔代教養家庭，除家暴中心人員來收取打烊後未賣出的麵包給弱勢孩童外，遇到經濟狀況不佳的民眾來購買，也會打折或是多送一兩個麵包。

楊俊輝感性地說，部落孩子長大在地外工作，放假回梨山，還會來買麵包，並分享城市見聞與生活工作。不過，山上溫差大，麵包發酵時間長，品項難以跟城市西點競爭、利潤微薄，自己的孩子都在外地上班，也不願接手，但只要自己跟妻子還能勞動，會繼續烘焙糕點讓高山民眾品嘗。

劉俊輝與太太經營12年。（記者張軒哲攝）

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