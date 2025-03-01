為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    梨山麵包店 人情味飄香

    梨山麵包店堪稱是台灣海拔最高的麵包店。（記者張軒哲攝）

    梨山麵包店堪稱是台灣海拔最高的麵包店。（記者張軒哲攝）

    2025/03/01 05:30

    全台最高海拔 服務客源最廣

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梨山部落位於海拔近二○○○公尺高山，商家經營不易，楊俊輝跟妻子攜手經營梨山麵包店十二年，是山上唯一麵包店，服務範圍廣及約一小時車程的武陵農場與合歡山松雪樓。這間高山麵包店常提供免費麵包給弱勢民眾與學童，甚至滿足山區居民與巡山員客製化需求，被民眾喻為「溫暖有人情味的麵包店」。

    楊俊輝 為巡山員客製耐放麵包

    梨山麵包店堪稱是全台最高海拔麵包店，楊俊輝表示，年輕時學過烘焙，由於舅舅在梨山務農，因此舉家上山種水果，並跟妻子一起開店，讓部落居民也能吃到新鮮麵包。有次梨山森林大火，林業署多名巡山員要徒步上山滅火，一次訂購二百個麵包當乾糧，他跟妻子忙趕工製作耐放的麵包，讓他們帶上山。也有宅配水果的司機常客每天下午固定購買熱狗麵包，楊俊輝夫妻也都會預留。

    遇弱勢民眾 打折或免費送麵包

    高山部落有不少單親、外配與隔代教養家庭，除家暴中心人員來收取打烊後未賣出的麵包給弱勢孩童外，遇到經濟狀況不佳的民眾來購買，也會打折或是多送一兩個麵包。

    楊俊輝感性地說，部落孩子長大在地外工作，放假回梨山，還會來買麵包，並分享城市見聞與生活工作。不過，山上溫差大，麵包發酵時間長，品項難以跟城市西點競爭、利潤微薄，自己的孩子都在外地上班，也不願接手，但只要自己跟妻子還能勞動，會繼續烘焙糕點讓高山民眾品嘗。

    劉俊輝與太太經營12年。（記者張軒哲攝）

    劉俊輝與太太經營12年。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播