台鐵心站獎 花蓮、新烏日 分組榜首

新烏日站三鐵共構的便捷性與明亮的站體設計，受使用者歡迎。（台鐵公司提供）

2025/03/01 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司去年底舉辦「台鐵心站獎」十大績優車站票選活動，邀請神秘客進行評鑑，更廣邀台鐵活躍會員線上投票，選出旅客心目中最具溫暖與服務精神的車站，近日結果出爐，由花蓮站及新烏日站分別拿下分組第一名。

台中舊站 新舊共融

台鐵公司表示，此次「台鐵心站獎」票選活動依車站級別分作「特一等站組」及「二三等站組」。在特一等站組部分，花蓮站憑藉其高聳如樹的迎賓傘、壯麗的站體設計及洄瀾鯨奇藝術作品吸引無數旅客目光，加上車站人員貼心服務，榮獲第一；位處交通樞紐的台北站持續提供高品質的旅客服務，獲得第二名；台中舊站具新舊共融的特色，保留鐵道記憶，如蝴蝶飛舞的新站外觀超級吸睛，榮獲第三名佳績。

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福隆 出站即見海景

在二三等站組部分，新烏日站憑藉三鐵共構的便捷性與明亮的站體設計榮獲第一名，成為旅客心目中的明星車站；鳳山站以古色古香的建築風貌與「空中鳳城」的美譽，排名第二；第三名的鶯歌站近年積極提升車站美學與功能；第四名的汐止站為通勤要衝；第五名則是「出站即見海景」的福隆站。

台鐵花蓮站憑藉其高聳如樹的迎賓傘及壯麗的站體設計，吸引無數旅客目光。（資料照）

具有百年歷史的台中火車站舊站。（台鐵公司提供）

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