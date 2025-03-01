官我什麼事》鄭英耀：台灣樂於分享科研能量

教育部長鄭英耀（左）上本報「官我什麼事」專訪時表示，我國樂於和全球分享科研能量，政府跨單位並與產業合作，吸引更多國家的年輕人來台灣學習高教知能，並留在台灣工作累積經驗，本來返回母國時也有所貢獻。（記者陳宇睿攝）

2025/03/01 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長鄭英耀接受本報「官我什麼事」專訪時表示，一一三學年我國有六萬多名學生在國外留學，有十二．三萬名境外國際生來我國讀書，台灣高教有豐富及友善的國際學習環境，樂於與全世界分享我們的科研能量。

擁豐富及友善的國際學習環境

鄭英耀表示，國人出國留學以美國、歐洲國家和日本為主，政府為培育新世代人才，提供很多管道，協助累積國際化經驗，例如公費留學獎助學金或台歐獎學金等，政府每年送五○○名年輕人到世界各國名校就讀，各大學也鼓勵學生有半年或一年赴外國姊妹校交換，教育部學海計畫每年提供約五○○○名年輕人出國學習，從生活費到機票全額補助，總統賴清德更大力支持「青年百億海外圓夢計畫」。

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除了招收新南向國家學生來我國讀書，鄭英耀表示，「Taiwan can help！」台灣的科技產業足以和全世界分享科研能量，COVID-19疫情期間，台灣成功的防疫經驗也樂意與全球分享。

我國高教在科技、數學、工程、生物科技、能源與循環經濟、文化等均有優勢，招收更多國際生來台學習，進而使更多優秀的外國學生畢業後留在台灣工作，未來返回母國也可有所貢獻。

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