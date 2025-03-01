官我什麼事》中國7軍工大學 教長證實禁交流

教育部長鄭英耀上本報「官我什麼事」專訪時證實，教育部將禁止與這7所中國的軍工大學交流，保護台灣許多科技的關鍵技術不會遭到竊取。（記者陳宇睿攝）

2025/03/01 05:30

〔記者林曉雲、方瑋立／台北報導〕本報昨日獨家報導，教育部將把中國國防七子學校（軍工大學）列為禁止交流合作黑名單，以保護我國科研技術、學者及學子。教育部長鄭英耀接受本報「官我什麼事」專訪時證實此事，他強調，與這七所中國軍工大學交流，一不小心台灣許多科技關鍵技術會遭竊取，故禁止我大學與這七校交流。

此外，教育部之前宣布禁止與中國統戰部轄下廣州暨南大學、華僑大學及北京華文學院交流，且不予承認學歷。鄭英耀表示，中國廣州暨南大學在學的一五○○多名台灣學生如果要轉學，教育部會提供必要協助。

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保護台灣科技關鍵技術免被竊取

鄭英耀表示，為保護台灣許多科技的關鍵技術免被竊取，教育部先禁止與中國軍工七校交流，後續跟其他部會討論後，如果覺得風險更大，會採取更嚴格的方式不予承認學歷。

鄭英耀也提到，中國三所軍事學校，包括歸中央軍委會主管的國防科技大學、歸海軍主管的海軍軍醫大學，以及歸空軍主管的空軍軍醫大學，教育部自始就不承認其學歷。為保護我國學生，教育部會更積極揭露相關資訊，在網路上多做宣導，也透過高中職升學輔導，讓家長及學生能清楚掌握正確資訊。

針對教育部的禁令，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，美國從川普一．○時就已發現有中國解放軍偽裝留學生「偷師」的情況，因此當時也提出「去紅色國防供應鏈」報告，禁止與解放軍相關的大學來往。台灣適度在此議題展現該有立場，也是理所當然。這並非敵視中國教育體系，僅是提防與共產黨和解放軍高度相關者，防止中國滲透。

學者：讓美方相信台灣有效控管機密

至於此措施對台美軍事工業合作是否有助益？台大政治系副教授陳世民說，「當然要讓美國安心」，美國在前總統馬英九任期中，很明顯不想賣台灣高科技武器，出於對蔡、賴政府的相信，美方已售出或交付許多現役先進武器。

台灣祭出對中國七軍工大學交流禁令，可讓美方相信台灣會有效控管高科技機密，免遭中國竊取，增強美台的信任感。

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