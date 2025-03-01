肺炎鏈球菌疫苗 擴大公費對象

政府原提供65歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗，自3月10日起將擴大至19至64歲IPD高風險民眾免費接種。（資料照）

2025/03/01 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕肺炎鏈球菌可能引發肺炎、敗血症、腦膜炎等重症甚至危及生命，接種疫苗是最佳防護，不過自費接種負擔不小，十三價疫苗每劑約三千八百元至四千元，廿三價約一千六百元，為降低感染風險，衛福部疾病管制署規劃三月十日起提供十九至六十四歲高風險族群可公費各接種一劑，相當每人可省逾五千元，約有廿五萬人受惠。

特殊病床可彈性調整 解急診壓力

衛福部今起陸續有三項新制上路，包括流感流行期間彈性調整特殊病床診療費用申報、健保擴大腎病與心衰竭病人藥品給付，及十九至六十四歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險民眾納入公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象。

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為緩解急診壓力，健保署三月起開放醫療院所可彈性調整特殊病床作為一般病床使用，醫院只需事前或事後向健保署提交病床調整計畫，即可比照急性一般病床費用申報，提升醫療資源調度效率。

腎病、心衰竭 藥品給付增16億元

藥品給付三月起，健保也有擴大，包括「福適佳膜衣錠（五毫克、十毫克）」及「恩排糖膜衣錠（十毫克）」，適用於慢性腎臟病及41%≤LVEF≤49%的慢性收縮性心衰竭患者，且需於「初期慢性腎臟病照護整合方案」或「全民健康保險末期腎臟病前期（Pre-ESRD）病人照護與衛教計畫」網絡照護中，預估新制可嘉惠十五．三萬名慢性腎臟病病友、一．六萬名慢性收縮性心衰竭病友，兩者合計預估挹注藥費約十六億元。

疾管署副署長曾淑慧指出，政府原提供六十五歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗，經傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，三月十日起，將擴大至十九至六十四歲IPD高風險民眾。五大高風險對象為「脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者」。

符合資格的民眾須提供診斷書或由醫師評估後接種，適用年齡計算方式為「接種年」減「出生年」，以二○二五年為例，符合條件者為一九六一年（含）至二○○六年（含）出生者。

曾淑慧說，疫苗對於中重症保護力達七成五，十三價疫苗可提升免疫記憶，保護效力更持久，廿三價疫苗則涵蓋更多細菌型別，建議依時程接種兩劑，以獲最佳保護。

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