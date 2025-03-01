3月遊高雄 5大亮點集章抽好禮

「壽山動物園」友善親近動物的設計。（高市觀光局提供）

2025/03/01 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕呼應交通部觀光署「台灣觀光一○○亮點」系列活動三月主打星選擇高雄，高市觀光局昨強力放送五大觀光亮點，分別是大港橋愛河灣、旗津燈塔、壽山動物園、佛陀紀念館及旗山老街，並加碼抽獎福利。

觀光署台灣觀光一○○亮點主打星

觀光局說明，觀光署正強力行銷「台灣觀光一○○亮點」國內旅遊，透過「環島月月Party」系列主題，搭配食宿遊購行優惠、抽獎及「亮點集時樂」，只要遊客前往一○○亮點任一景點，透過手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」活動，獎項有萬元旅遊金、星級飯店住宿券等。

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市府加碼抽iPhone16、高鐵假期等

配合觀光一○○亮點三月主打高雄，觀光局全力促銷五大觀光亮點，分別為大港橋愛河灣、旗津燈塔、壽山動物園、佛陀紀念館及旗山老街，並加碼抽獎福利，包括iPhone16、「高雄五告讚」團體遊程、高鐵假期（自由行一泊二食）及FunPASS 高雄好玩卡一日券等好禮，總市值逾十六萬元。

觀光局指出，高雄山海河港觀光資源豐富，除五大亮點外，三月起還有許多精彩活動，從高雄潮玩祭、高雄春天藝術節、高雄櫻花季、大港開唱、韓國女團GFRIEND與「歌神」張學友巡迴演唱會等，另有兩百多年傳統陣頭藝陣文化「內門宋江陣」，及眾所期待的總舖師辦桌「宋江大宴」，詳情可至台灣觀光一○○亮點官網查詢。

配合觀光署「台灣觀光100亮點」3月主打星選擇高雄，市府行銷大港橋愛河灣等5大觀光亮點。（高市觀光局提供）

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