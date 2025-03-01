超跑市集嘉年華 人潮擠爆布袋商港

2025/03/01 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣、市十大商圈組織合作，昨起一連三天在布袋商港舉辦「極速超跑市集嘉年華」，來自全台上百部超跑共襄盛舉，吸引許多遊客前來朝聖；來自桃園市的超跑車主說，布袋商港道路寬敞，路況良好，安全性高，瞬間加速奔馳的極速感真的很棒。

嘉縣、市10大商圈 合力促進經濟

昨是二二八連假首日，布袋商港擠滿人潮，有許多外縣市前來參加活動的車迷，超跑引擎聲震耳欲聾，讓車迷直呼熱血沸騰，現場有超跑動態展演、嘉義縣市商圈的美食、文創市集和懷舊車展；前往參與活動的嘉義縣長翁章梁說，期待全國性極速超跑市集能提高布袋商港能見度，帶動地方觀光發展。

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美食、文創、懷舊車展 帶動觀光

翁章梁表示，縣府規劃地方商圈，從原本一個商圈組織增加到十六個，縣府也輔導商圈爭取預算舉辦行銷活動，鼓勵與鄰近縣市合作，首次與嘉義市商圈合作舉辦超跑嘉年華，希望商圈夥伴能持續合作及行銷，促進在地經濟發展。

另外，嘉義縣水上商圈文化觀光發展協會推動地方創生，日前邀請日本JR創生部專家山本聖率領團隊，由台灣設計研究院協助安排實地參訪水上商圈，走訪三界埔紅骨仙草產地、璿宿上天宮媽祖廟、百年中藥老店金成藥鋪、雨豆樹特色餐廳及秘境花園蘇菲糖果盒等地；協會理事長林怡菁說，日本JR創生部與台灣設計研究院將攜手推動水上商圈改造專案，協助爭取更多資源，為水上鄉帶來發展機會。

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