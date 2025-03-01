為台灣打拚 雲林228追思會勉年輕人參與「青平台」

2025/03/01 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕昨天二二八事件七十八週年，民進黨雲林縣黨部在虎尾埒內三聖公廟旁二二八紀念園區舉辦追思會，受難者許壬辰的家屬高淑慧與大家分享家人受迫害傷痛，她說台灣要過更好生活，年輕世代要多參與「青平台」為台灣打拚；另雲林縣府也在古坑二二八紀念公園舉辦追思音樂會，緬懷罹難者及撫慰家屬，期盼大家珍惜台灣現有自由、民主及和平。

虎尾三聖公廟主祀二二八事件受難者顧尚泰、李持芳、王濟寧，是全台唯一奉祀二二八事件受難者的廟宇，昨天追思會包括立委、民進黨雲林縣黨部主委劉建國、前立委蘇治芬及多位民進黨籍黨公職及地方人士與會。

請繼續往下閱讀...

高淑慧拿著封面是她舅舅照片、紀錄二二八受害者的書籍激動說，現在年輕人只知道二二八卻不知二二八的緣由，想起當年家人受迫害情況仍覺得很悲慘，心情沉重，現在看到國會每天吵吵鬧鬧，造成社會不安、人民憂心，台灣未來要過更好生活，期盼年輕人多參與青平台為台灣拚，這是她最大期待、也是出席追思會最大意義。

劉建國表示，追思活動是提醒台灣人民不能遺忘二二八事件，受難家屬七十八年來心中忘不掉的痛，這個痛台灣人民要陪他們一起面對及鼓勵，那就是台灣民主政治要正常、自由民主要持續維持，但立法院這一年來制度一直遭破壞，透過追思活動期盼大家反思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法